Aldosivi ganó y está de nuevo “ahí” de la punta

El equipo del puerto derrotó a Brown de Adrogué por la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional, gracias a los goles de Agustín Colazo a los 35 y 40 minutos del primer tiempo. La victoria tomó aún más valor con la derrota de Nueva Chicago contra Gimnasia de Mendoza, que lo deja a un punto de la punta al término de este domingo.

Parecía que el trámite se le iba a complicar más de la cuenta al “Tiburón”, porque más allá de ser uno de los peores equipos del campeonato, Brown de Adrogué jugó al máximo de sus posibilidades y de la mano de Jorge Vivaldo, en los primeros 20′, llegó al arco de Carranza con claridad en dos ocasiones: primero con un desborde de Franco Benítez por izquierda, que tiró el centro para el “9” Brandon López que conectó, de frente al arco, pero se encontró con la sólida presencia del guardameta de 43 años para interponerse en la trayectoria de la pelota, y en segunda instancia con Lautaro Lovazzano, que le pegó mordido dentro del área pero su tiro salió rozando el palo derecho de Carranza.

Aldosivi se encontraba incómodo en la cancha, ante un rival bien parado y peligroso cada vez que avanzaba con pelota, pero poco a poco el local comenzó a tener control de las acciones y a mostrar su jerarquía. Los espacios comenzaron a florecer en la tarde de domingo primaveral, y Aldosivi avisó con Elías Torres: envío de Agustin Alonso que picó al vacío desde la derecha, y el “11” que disparó con fuerza pero la redonda pegó en el travesaño.

Hasta que a los 35′, hizo su aparición uno de los goleadores del campeonato, con la ayuda de un centro exacto de Guerrico para que Colazo la baje con el pecho y defina antes de que el arquero Gonzalo Rehak bloquee su remate: 1 a 0. El “9” marcó su doblete cinco minutos despues, tras un nueva asistencia de Ignacio Guerrico por izquierda, y el centrodelantero que solo tuvo que empujarla hacia la red. Agustín Colazo festejó sacándose la camiseta, y desatando la euforía de la hinchada aldosivista augurando un triunfo seguro.

Ya con la ventaja y a sabiendas de su superioridad, el conjunto del puerto no sufrió sobresaltos ante un digno contrincante que, con sus armas y jugandosé la permanencia en la categoría, intentó meterse en partido pero no pudo, no pudo contra un Aldosivi seguro y que ganó un partido que tenía que ganar.

Pudo hacer el tercero en varias oportunidades, pero el marcador no se movió y el Jose María Minella no solo fue testigo del triunfo del “Tiburón”, sino también del regreso de Gonzalo Mottes, tras una larga lesión que lo mantuvo lejos de las canchas 2 meses y 9 días: el zaguero mendocino jugó poco más de diez minutos en reemplazo de Torres, y de a poco volverá a recuperar el rodaje perdido.

Chicago perdió en Mendoza ante Gimnasia, por lo que Aldosivi es escolta de la Zona B hasta que juegue San Telmo este lunes contra Atlanta en Villa Crespo. En caso de empate ó victoria del “Candombero”, el “Verde” quedará en tercer lugar por diferencia de gol. El próximo duelo de Aldosivi será versus Almagro en José Ingenieros, el próximo sábado a las 15.30.

Zona B – Tabla de posiciones

1° NUEVA CHICAGO 58 puntos – 34 partidos jugados – (+13) diferencia de gol

2° ALDOSIVI 57 – 34 – (+15)

3° SAN TELMO* 56 – 33 – (+26)

4° GIMNASIA DE MENDOZA 56 – 34 – (+9)

5° DEPORTIVO MADRYN 56 – 34 – (+8)

6° COLÓN 55 – 34 – (+15)

*El Tribunal de Disciplina le descontó tres puntos por los incidentes contra Aldosivi en la fecha 19.

Sintesis

ALDOSIVI(2): Carranza; “Rochi” González, Soto, Iñiguez y Guerrico; Larralde, Piñeiro y Sosa; Alonso, Colazo y Torres. DT: Andrés Yllana.

BROWN DE ADROGUÉ(0): Rehak; Sangiovani, Carlos Aguirre, Máximo Heredia y Gonzalo Gamarra; Lovazzano, Nahuel Pereyra, Sproat y Lucio Castillo; Franco Benítez y Brandon López. DT: Jorge Vivaldo.

CAMBIOS ALDOSIVI: ST, 23? Gabriel Paredes por Guerrico; 30? Nicolás Laméndola por Larralde y Santiago Luján por Alonso; 33? Lucas González por Colazo y Gonzalo Mottes por Torres.

CAMBIOS BROWN(A): ST, 6? Tomás Sives por Benítez y Leonel Buter por Castillo; 15? Agustin Palomeque por Gamarra; 30? Sebastián Martínez por Pereyra y Gonzalo Desio por Sproat.

Amonestados: PT, 40? Sosa (ALD), 42? Colazo (ALD)

ST, 13? Aguirre (BRO), 17? Pereyra (BRO), 21′ Sangiovani, 35′ López.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: José María Minella.

