Aldosivi : firmó Da Luz; se entrena Enrique y mañana llegan Arias y Cordero

Aldosivi pisa el acelerador y a una semana del debut 2026 en el Apertura de la Liga Profesional de fútbol ante Defensa y Justicia, anunció hoy oficialmente la contratación del uruguayo Da Luz ( foto) y golesdemedianoche.com anticipa que NICOLÁS CORDERO ( ex Instituto de Córdoba y Args Jrs) – FOTO- y Junior Arias – ex San martín de Tucumán, hoy en Palestino de Chile – ; llegarán mañana viernes para sumarse al plantel, en el que también ya se está entrenando en el tatore Vuosso, libre de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Enrique.

Hasta ahora : el lateral zurdo Lucas Rodríguez (31 años, ex Argentinos, Independiente y Rosario Central entre otros), el mediocampista Esteban Rolón (30 años, ex Huracán, Boca y Belgrano), el defensor central Joaquín Novillo (27 años, con pasos por Belgrano, Racing y Huracán), el extremo Tomás Fernández (con 27 años llega libre de Boca tras un par de temporadas a préstamo en San Martín de San Juan), el volante creativo Alan Sosa (figura en el ascenso de Aldosivi en 2024, con 22 años vuelve a préstamo desde Gimnasia La Plata), Franco Leys (volante central de 32 años de último paso por América de Cali que supo jugar en Sarmiento, Colón y Patronato), los arqueros Ignacio Chicco (29 años, llega desde Belgrano) y Axel Werner (29 años con pasos por Atlético de Rafaela, Boca, Atlético de Madrid y Rosario Central, entre otros), y el delantero uruguayo Mauro Da Luz (31 años, viene del fútbol peruano).

Otros jugadores que están muy cerca de estampar la firma son el lateral derecho Guillermo Enrique, el defensor central Hugo Martín Nervo, el talentoso volante ofensivo Rodrigo “Chila” Máquez

SABADO 17

TRES PARTIDOS EN EL PREDIO: desde las 09.00

ALDOSIVI VS PLATENSE

ATLANTA VS LOS ANDES

QUILMES VS RESERVA DE ALDOSIVI