Aldosivi está de la “cabeza”

Por Ramallo de LVDE radio

El «Tiburón» venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles fueron de Justo Giani a los 3 minutos de la primera etapa, Agustín Palavecino y Tobías Cervera en el segundo acto (descontó Alex Arce).

Victoria trascendental del equipo del puerto en, quizás, su tarde más redonda en este 2025, por como jugó y por la cantidad inusual de goles que hizo. Aprovechó a una «Lepra» Mendocina con la cabeza en la final de Copa Argentina ante Argentinos, y con suplentes, para lograr tres unidades de oro y meterle presión a sus competidores directos. Actitud y efectividad fueron las claves.

Aldosivi arrancó el partido con todo, con el ímpetu de un equipo necesitado de los tres puntos pero con la cabeza fría para que esa energía no se transforme en nerviosismo. Salió a jugarlo como una verdadera final de las dos que le quedan para mantener la categoría.

Natanael Guzmán desbordó por izquierda y llegó hasta la línea de fondo, metio el pase atrás para Justo Giani, conectó con Franco Rami que tiró la pared para la llegada de Giuliano Cerato, y el cordobés remató y se encontró con una pierna rival, pero la jugada siguió; apareció Federico Gino que se la entregó a Cerato y este ejecutó un centro desde la derecha para la cabeza de Giani, que cabeceó y desató el grito pasional de la hinchada y de la delegación aldosivista.

Independiente no tardó en reaccionar y empezó a asediar al «Tiburón». A los 9′, corner desde la derecha y sobre el segundo palo Juan Barbieri le dio con la testa, pero se fue por el techo del arco. La contra del local a los 13′ pudo haber terminado en el segundo gol, pero Gino le pegó muy mordido, tras el pase profundo de Giani para Guzmán que apareció por derecha y se la pasó al uruguayo.

Minutos después, Agustín Lastra salió para cortar un tiro de esquina pero mal, y Rami conectó pero no tuvo suerte, porque la pelota se fue por centímetros. Barbieri del otro lado volvió a tener la suya, pero en el área chica no pudo doblegar a Jorge Carranza que, en esta ocasión, pudo salvar el primero. La acción del delantero visitante culminó 20′ de pura acción, en un primer tiempo muy entretenido y vertiginoso.

El 2 a 0 estuvo al caer todo el tiempo. La «Lepra» no hizo pie aunque a los 32′, tras un error defensivo local, Thomas Ortega se la puso en la cabeza a Fabrizio Sartori, que casi abajo del arco le erró al mismo, y se perdió el empate que parecía seguro. Thiago Serrago avisó con un remate al segundo palo e hizo transpirar a Lastra que tuvo más trabajo que «plomero de Titanic».

Se jugó como quiso Aldosivi, que buscó de forma vehemente pero inteligente. No obstante, semejante «torbellino» ameritó, al menos, un gol más, pero llegarían en el complemento. Antes de los 10′, pelota parada, Gonzalo Mottes con la cabeza se la dejó servida a Agustín Palavecino, que entró en el segundo tiempo y de arremetida, con una contundencia impactante, marcó el 2 a 0 y su desahogo (uno de los más resistidosa lo largo de la temporada). Pero habría lugar para otra revancha, la de Tobías Cervera, que tras un taco espectacular de Justo Giani que lo asistió , definió mano a mano ante la salida de Lastra para anotar su único tanto en este segundo ciclo en Aldosivi.

De inmediato, Alex Arce de cabeza hizo el descuento para los mendocinos. Alfredo Berti tiró al campo sus mejores cartas antes del 3 a 0, pero fue tarde. Ni Maximilano Amarfil ni Sebastián Villa (el ancho de espadas) pudo cambiar el rumbo del partido. Triunfo vital, y ahora, Banfield y San Martín de San Juan, las últimas dos finales para Aldosivi.

TABLA ANUAL

…

Atlético Tucumán 31 puntos (-5 diferencia de gol)

Banfield 31 (-11)

Sarmiento 30 (-13)

Newell’s 30 (-14)

Gimnasia 29

Talleres 27 (-9)

Godoy Cruz 27 (-17)

ALDOSIVI 27 (-19)

——————————————–

San Martín de San Juan 26

— Descenso

TABLA DE PROMEDIOS

…

Banfield 1,126

Gimnasia 1,099

Sarmiento 1,000

ALDOSIVI 0,900

————————————————–

San Martín de San Juan 0, 897

— Descenso

*Aldosivi descendería por ser el anteúltimo en ambas tablas.

OTROS PARTIDOS – FECHA 14

Vélez – TALLERES (Sábado 17.00 hs)

Independiente – ATLÉTICO TUCUMÁN (Sábado 20.00 hs)

GODOY CRUZ – SAN MARTÍN DE SAN JUAN (Domingo 18.30 hs)

River – GIMNASIA (Domingo 20.30 hs)

Platense – SARMIENTO (Lunes 16.45 hs)

BANFIELD – Lanús (Lunes 21.15 hs)

SINTESIS

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes y Fernando Román; Roberto Bochi y Federico Gino, Thiago Serrago y Natanael Guzmán; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti y Ezequiel Bonifacio; Diego Tonetto, Kevin Retamar y Thomas Ortega; Leonel Bucca; Fabrizio Sartori y Juan Barbieri. DT: Alfredo Berti.

GOLES: 3′ Giani (ALD); 55′ Palavecino (ALD); 69′ Cervera (ALD); 71′ Arce (IRM).

CAMBIOS ALDOSIVI: 52′ Agustín Palavecino por Guzmán; 66′ Rodrigo Gonzalez por Serrago y Tobías Cervera por Rami; 80′ Ignacio Guerrico por Román.

CAMBIOS IRM: 56′ Matías Bergara por Tonetto y Maximiliano Amarfil por Ortega; 62′ Alex Arce por Sartori y Sebastián Villa por Barbieri; 68′ Pedro Souto por Bonifacio.

INCIDENCIAS: 90′ gol anulado a IRM en instancias del VAR.

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Jorge Baliño.

VAR: Álvaro Carranza.