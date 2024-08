Aldosivi empató pero gritó el gol de Colón para ser puntero

El “Tiburón” empató 0 a 0 contra Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional, pero gracias al triunfo de Colón de Santa Fe en el cierre del domingo , “bajando” a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0 , APARECE EN LA CIMA DE LA TABLA, superando a los mendocinos por diferencia e gol con 49 unidades en la zona B, cuando quedan 30 puntos en juego.

Aldosivi, luego de la dolorosa derrota en el clásico, mostró su ímpetu característico a la hora de atacar y hacerse dueño de las acciones, pero tuvo que lidiar con la imprecisión en los metros finales durante todo el partido. Con Lucas González como referencia ofensiva, el local tuvo muy poca claridad a la hora de generar ocasiones de gol en la primera parte de los primeros 45 minutos, cuestión que logró mejorar en la segunda pero levemente, ya que la jugada de mayor peligro fue una pelota parada en donde el arquero Joaquín Ledesma salió en falso, y Colazo que, con el arco a su merced, no pudo conectar de cabeza para abrir el “score”.

Por su parte, el “Aurinegro” llegó con claridad al arco de Atamañuk en dos ocasiones: un remate de Cristian Díaz dentro del área que se fue cerca del ángulo derecho del arquero, y una chance en los pies de Tomás Castro que de frente al arco y bordeando el área chica, abrió mucho su pie y el balón se fue desviado.

Tras un flojo primer tiempo, la segunda parte mostró otra cara y el “Tiburón”, aún sin estar afilado como en otros encuentros al momento de comprometer la defensa rival, hizo méritos para ganar. De todos modos, el “Tigre” santiagueño volvió a inquietar seriamente en los primeros instantes, con un centro bajo de Castro que no pudo conectar ningún compañero, y un mano a mano que Posee no pudo capitalizar en parte por la gran tapada de César Atamañuk, que reemplazó a Carranza y alternó buenas y no tan buenas. Luego de esa ráfaga, lo más riesgoso pasó por el campo de Mitre: Colazo peinó un centro que vino desde la izquierda y estuvo a centimetros de anotar, una jugada individual de Alonso que derivó en un disparo impreciso, y otra del goleador que recibió una pared de Lucas González en la medialuna, pero su tiro se fue lejos de la red y demostrando que está con la “pólvora mojada”.

A todo esto, le anularon un tanto a la visita por offside, y Elías Torres (que entró en los segundos 45′) tuvo la suya tras pase del también recién ingresado Natanael Gúzman, pero su disparo impactó en la parte de afuera del ángulo izquierdo de Ledesma. El equipo del puerto no pudo contra un equipo duro y que perdió dos partidos en los últimos quince cotejos, pero al menos sumó despues del duro tropiezo del domingo anterior. La proxima visita será a Gimnasia y Tiro de Salta.

Sintesis

ALDOSIVI(0): César Atamañuk; Rodrigo González, Emanuel Iñiguez, Juan Sills e Ignacio Guerrico; Marcelo Esponda; Valentín Larralde y Alan Sosa; Agustín Colazo, Agustín Alonso y Lucas González. DT: Andrés Yllana.

MITRE(0): Joaquín Ledesma; Cristian Díaz, Facundo Wiechniak, Oscar Piris y Marcos Sánchez; Tomás Castro, Matías Kabalín, Juan Alessandroni y Maximiliano Viera; Franco Posse y Favio Cabral. DT: Mario Sciacqua.

Cambios: 28? ST Elías Torres por Colazo y Gonzalo Piñeiro por Larralde (A); 28′ ST Juan Pablo Gobetto por Viera (M); 33′ ST Natanael Guzmán por Alonso (A); 33′ ST Gaspar Triverio por Kabalín, Alejo Antilef por Posse y David Romero por Castro.

Goles: No hubo

Amonestados: 42′ ST Facundo Wiechniak.

Estadio: José María Minella.

