Aldosivi – DyJ abren el torneo de la Liga Profesional 2026: Su fixture completo como local

por Jorge Jaskilioff

Será el jueves 22 de enero a las 17.00 en el estadio José María Minella.

Estos son los partidos previstoa segun el fixture

Fecha 1: Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia

Fecha 2: Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3: Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi

Fecha 4: Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – R. Central

Fecha 5: Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi.

Fecha 6: Domingo 22 de febrero
21.00 Unión – Aldosivi

Fecha 7: A confirmar
Aldosivi – Argentinos (Zona B)

Fecha 8: Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi

Fecha 9: Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

Fecha 10: Miércoles 11 de marzo
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi

Fecha 11: Lunes 16 de marzo
15.30 Aldosivi – Huracán

Fecha 12: Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi

