Aldosivi – DyJ abren el fútbol 2026 y con horario para la Radio

Cinco partidos pondrán en marcha este jueves el campeonato Apertura de Primera División del Fútbol argentino, con Aldosivi – Defensa y Justicia como «Punta de lanza» a las 17.00

Desde las 16.00 residentes y turistas podrán seguir las alternativas en dúplex por la 96.5 FM /50 MAR DEL PLATA y por la 90.5 Radio Éter MdP y el consagrado staff periodístico de La Voz del Estadio con relatores del talla de Jorge Arcapalo, Gustavo Cima, Ricardo Walter y mañana jueves 22 el estreno de Fernando González Correa.

Aldosivi con el debut de 3 de sus refuerzos, y sin un «9» de área :

El arquero será el ex Atl de Rafaela, Boca, Atlético Madrid, Rosario Central, A 1 xel Werner; luego 4- Rodrigo Rochi González, 16 – Matías Morello ( lateral devenido en zaguero) , 6 Joaquín Novillo ( jugó en Belgrano, Huracán y viene desde Paysandú), 3 Fernando Román Villalba; 5 Roberto Bochi, 8 Esteban Rolón ( ex Boca, Belgrano), 55 Martín García y 13 Federico Gino; 7 Natanael Guzmán y 11 Agustín Palavecino.

Defensa y Justicia jugaría con

22 Cristopher Fiermarin

17 Agustín Haisch

21 Damián Martínez

29 Damián Fernández

32 Nazareno Roselli

15 Santiago Sosa

11 Ever Banega

77 Lenny Lobato

10 Aaron Molinas

20 Rubén Botta

7 Abiel Osorio

DT Mariano Soso

El árbitro será Daniel Zamora. En el VAR Fabrizio Llobet y AVAR Mauro Ramos

A las 20.00 Banfield Huracán y Unión – Platense; a las 22.15 Instituto Vélez y Ctral Cba de Santiago del Estero – Gimnasias de Mendoza