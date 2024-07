Aldosivi desperdició la oportunidad de subir en la tabla

por Valentín Ramallo ) de La Voz del Estadio radio)

Fue derrota para el conjunto de Andrés Yllana, 1 a 0, por la fecha 24 de la Zona B de la Primera Nacional. El autor del único festejo del duelo fue Santiago Gauna, a los 33 minutos de la primera etapa, y sobre el final de la misma no le cobraron una clara pena máxima al visitante por falta de Cenci (que ya tenía amarilla) sobre Laméndola dentro del área. ( foto prensa Alte Brown)

Los primeros 30 minutos del primer tiempo fueron parejos, sin un dominador claro pero con la visita siendo un poco más profundo cada vez que tenía la pelota. No obstante, Joaquín Ibáñez tuvo el primero de Almirante, de no ser por el corte providencial de Soto al borde del área cuando el atacante se iba mano a mano contra Atamañuk, aunque el “Tiburón respondió con dos remates de afuera inquietantes: uno de Alan Sosa y, más tarde, uno de Nicolás Laméndola que fueron muy similares ya que ambos se fueron desvíados por el lado izquierdo del arco.

El local, en otro disparo de media distancia, convirtió el 1 a 0 gracias al derechazo de Gauna, que se metió sin atenuantes en el palo derecho de Atamañuk. Aldosivi buscó primero por el lateral de “Rochi” González y después por la banda izquierda, y comenzó a encontrar espacios. Entre otros acercamientos, lo más incisívo fue la jugada de Mottes, que quedó de frente al arquero tras una pifia de Laméndola, definió pero el marplatense Martínez lo encimó y despejó el peligro al corner. El primer tiempo finalizó con una polémica: el tucumano Laméndola fue derribado por Bruno Cenci cuando se filtraba en el área: tranquilamente y a primera vista, Possi podría haber cobrado penal, pero el arbitro dijo: “Siga siga”.

En el segundo tiempo, el “Verde” mostró su superioridad y construyó una jugada colectiva que culminó con un remate apenas desviado de Colazo desde el borde derecho del área. Otra muy clara fue la contra en los pies del “11”, que recibió un pase de Agustín Colazo y picó a campo abierto pero a la hora de la definición la tiró por encima de la traversa. Con el correr del complemento, la visita comenzó a quedar desguarnecida en defensa por buscar el empate con muchos futbolistas en ataque, y Almirante pudo aumentar la diferencia en más de una ocasión explotando los espacios con “Pomelo” Vera y el recién ingresado Samuel Portillo, aunque la imprecisión del último pase y las definiciones defectuosas impidieron el 2 a 0 que hubiese sido determinante.

El conjunto del puerto tuvo el empate dentro del área (se encontró con el inexpugnable “Mono” Martínez) pero la “Fragata” tuvo la más seria con una asistencia propiamente dicha de Iglesias, que dejó a Brian Fernández (que entró desde el banco) “face to face” con Cesar Atamañuk, pero la definición no fue del todo precisa (bien elegido el palo derecho pero la pelota pegó en el poste y se alejó del área chica). El golrador Colazo, mostrando su poderío en el juego aéreo, capitalizó un buen centro de “Rochi”, pero no del todo porque su cabezazo se fue besando el palo diestro. En medio de una lluvia, y no de agua, sino de centros, Guerrico desbordó por abajo y metió la pelota para Lucas Gonzalez, que dentro del área chica la quiso definir de lujo, pero la terminó desaprovechando. El último intento fue de Alan Sosa, que eludió a uno, eludió a dos y sacó un remate que Martínez (que hoy más que “Mono” fue “King Kong”) se elevó de gran manera para mantener la valla en cero.

Nueva caída de Aldosivi de visitante, que mereció largamente el empate con un Alan Sosa que volvió a la titularidad con una actuación más que destacada, pero se topó con un rival que sacó provechó de Santiago Gauna y se refugió cuando el partido lo exigía para defender la diferencia, en un recinto difícil para el “Tiburón” ya que nunca pudo llevarse los tres puntos de allí en los últimos 15 años.

Formación de Almirante Brown: 1-Martínez, 2-Errecalde, 3-Ochoa, 4-Miño, 5-Cenci, 6-Quiroz, 7-Díaz, 8-Gauna, 9-González, 10-Vera, 11-Ibañez. DT: Daniel Bazán Vera.

Suplentes: 12-Ferreyra, 13-Varela, 14-Cardozo, 15-Iglesias, 16-Acosta, 17-Paz Almada, 18-Fernández, 19-Portillo, 20-Bonacci.

Aldosivi: 1-Atamañuk, 2-Soto, 3-Guerrico, 4-Rodrigo González, 5-Sills, 6-Mottes, 7-Sosa, 8-Luján, 9-Colazo, 10-Alonso, 11-Laméndola. DT: Andrés Yllana.

Suplentes: 12-Nahuel González, 13-Iñíguez, 14-Brítez, 15-Esponda, 16-Larralde, 17-Devesa, 18-Torres, 19-Guzmán, 20-Lucas González

Cambios en Almirante Brown: 0′ Acosta por Cenci; 19′ Iglesias por Ibañez; 19′ Portillo por Díaz; 30′ Fernández por Vera; 30′ Cardozo por Ochoa.

Cambios en Aldosivi: 11′ Lucas González por Laméndola; 21′ Torres por Alonso; 28′ Iñíguez por Mottes; 28′ Esponda por Sills.

Gol: 33′ Gauna (ALM).

Amonestados: 23′ Errecalde (ALM); 25′ Cenci (ALM).

Comparte esto: Facebook

X