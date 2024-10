Aldosivi decepcionó y se aleja de la final

En el estadio José María Minella en la antepenúltima fecha del campeonato de la Primera Nacional Aldosivi perdió un partido de los “imperdibles” para un equipo con pretensiones de ganar la zona.

Luego de un auspicioso comienzo del juego, que lo mostraba como claro dominador en los primeros 20 minutos , un gol recibido de contraataque pareció desmoronarlo psicológicamente y no fluyeron las ideas para desenmarañar el tejido defensivo generado por los dirigidos por Carlos Mayor. Incluso, ya ne la segunda parte, Defensores de Belgrano pudo convertir en dos ocasiones clarísimas conjuradas por el siempre eficaz Jorge Carranza bajo los 3 palos .

Una buena consulta para el DT Yllana es por qué corrió hacia la derecha a Elías Torres ,cuando posicionado a la izquierda junto a Alan Sosa, propiciaron remates de media distancia y situaciones que ponían en riesgo al rival ? No fue lo mismo con Agustín Alonso por esa franja, y acaso ya es hora – aunque algo tarde, y solo se entendería porque la recuperación física de Gonzalo Mottes no fuese al 100% – el regreso de Sills como “5” y Mottes a la zaga central. Otra consulta no hecha al DT en la conferencia de prensa post partido donde se justifica el fastidio del entrenador con consultas sin consistencia, pero que el mismo Yllana no asume al no conceder entrevistas individuales entre semana que sin dudas enriquecería a los simpatizantes del fútbol todo.

El gol recibido fue a los 31′ de la primera parte. Aldosivi tuvo más de una hora para pensar en el “cómo” vulnerar a un equipo que sol ose dedicó a hacer tiempo en exceso, y a especular , muy concentrado , con el error del rival, y vaya si estuvo a tiro de segundo tanto, evitado como ya consignamos por el mejor arquero de la categoría y más allá.

Aldosivi fue impotente en todo el complemento. Los revulsivos no cambiaron la ecuación. Laméndola está falto de fútbol, y nunca desequilibró en el uno contra uno, que suele ser su fuerte. Santiago Luján , acaso no tuvo tiempo para meterse en partido. Lucas González pareciera no sintonizar la “frecuencia” de sus compañeros, y quizás necesite más minutos en cancha, pero Aldosivi, ya sin margen de error, no se los puede dar, e Yllana estará replanteándose si al elegido en el mercado de pases, n oe el que él tuvo en Madryn a puro gol y contundencia.

Quedan 6 puntos de certamen y depende de los demás, pro lo cual, sería muy interesante comenzar YA a preparar el equipo para el Reducido, evitando gastar energías en lo utópico que es el primer lugar de la zona, a menos que Deportivo Morón dé el “golpe” y atención con Deportivo Madryn que en puntas de pié para que nadie lo vea , viene desde atrás para , con respaldo político, además de lo futbolístico, termine sorprendiendo a los desprevenidos.

Aldosivi Jorge Carranza ; Rodrigo González , S Gonzalo Soto , Juan Igancio Sills y Guerrico; Larralde , Piñeiro y Alan Sosa, Agustín Alonso ;, Colazo y Elías Torres DT: Andrés Yllana.

Defensores de Belgrano

Pietrobono ; Gustavo Mendoza, Massaccesi De Tomaso y Fabián Sánchez Matías Lara Ignacio Gutiérrez y Patricio Moyano ; Brian Gómez , Ezequiel Aguirre y Enzo González . DT: Carlos Mayor.

Gol: primer tiempo, 31? Ezequiel Aguirre.

Cambios: segundo tiempo, Esponda por Piñeiro; a los 7? Laméndola por Alonso; a los 22? Natanael Guzmán por Rodrigo González y Lucas González por Torres; a los 29? Aquilino por Gómez y Bardero por Moyano; 31? Zeineddin por Aguirre y Borsotti por Enzo González; 37? Santiago Luján por Larralde y Cristian Sánchez por Sergio Sánchez.

Estadio: José María Minella

Arbitro: Fabrizio Llobet

