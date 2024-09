Aldosivi comienza una semana clave

Por Valentín Ramallo

El “Tiburón” recibirá al escolta Gimnasia de Mendoza este domingo, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional, a partir de las 14.10 y desde las 13, podrás vivir la previa y el partido a través de “La Voz del Estadio”, FM 90.5 Radio Eter y 96.5 Radio Residencias.

Aldosivi afrontará apenas pasado el mediodia un encuentro clave, una vez más, ante un rival directo en la lucha por el ascenso, pero en esta ocasión atravesando un bache futbolístico que le hizo no solo perder el clásico sino puntos valiosos para mantenerse en la punta, y que hoy está lamentando ya que no solo el “Lobo” mendocino lo pasó en la tabla, sino también Nueva Chicago que ganó la fecha pasada contra Colón en Mataderos y se subió a la cima (tiene dos puntos más que el equipo del puerto). No obstante, el cotejo del domingo puede ser una gran posibilidad para volver a ganar luego de cuatro duelos consecutivos sin victorias, y retornar al nivel mostrado durante buena parte del torneo.

Para esto, Andrés Yllana haría dos modificaciones: Emanuel Iñiguez por Ignacio Guerrico (expulsado en Salta ante Gimnasia y Tiro) en el lateral izquierdo, y Nicolás Laméndola remplazaría al lesionado Lucas González, que sufre una sobrecarga muscular en la pantorrilla izquierda.

Posible formación: Carranza; “Rochi” González, Soto, Sills e Iñiguez; Esponda, Larralde y Sosa; Alonso y Laméndola; Colazo.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Gimnasia de Mendoza sorprendió a todos en la Zona B con un ascenso maratónico en la tabla en los últimos catorce partidos, de los cuales ganó diez, empató tres y perdió solo uno. Es uno de los equipos más goleadores de la Primera Nacional, y le encajaron solamente tres goles en los postreros diez cotejos, aunque en las últimas dos jornadas mirar a todos desde arriba lo mareó, ya que perdió contra Colón y no le pudo ganar a Estudiantes de Rio Cuarto de local con un jugador más durante 65 minutos.

Uno de los estandartes de este equipo (conducido por Ezequiel Medrán, ex-arquero de Boca) es Luis Silba, goleador del conjunto mendocino en el campeonato con ocho anotaciones. Medrán, sin dudas, es el gran artificie del muy buen presente de Gimnasia, y de hecho, la primera y única derrota del ciclo se dio justamente en Santa Fe contra el “Sabalero”.

