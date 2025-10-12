Aldosivi : cinco meses después logró dos triunfos en fila

Aldosivi 2 Hiracán 0 .

Primera victoria como local del campeonato para Añdosivi. Desde mayo abre Banfield y San Martín de San Juan que no podía hilvanar 6 puntos seguidos . Natanael Guzmàn abrió el marcador ( pensar que si Palavecino no se lesionaba en la semana, no jugaba) y Ceratto ) como ante Unión en Santa Fe ) luego del rebote que dio el arquero por remate de Esponda a los 92’.

El equipo de Guillermo Farré ganó en confianza por haberse impuesto en el 12 de abril, se anima a patear de media distancia con más asiduidad y de este lodo , por ejemplo Martín García en un par de ocasiones y Facundo De La Vega en otra, ya previo al primer gol, mostraban las intenciones del equipo , que posó cantes sufría una contra a espalda de Fernando Román que Rodrigo Cabral estrelló contra el parlante derecio de Varramza . La jugada siguiente lo vieron picar a De La Vega que acomodó el cuerpo contra el defensor y con la salida “tiempista” del golero Sebastián Meza, llegó a puntearla casi que con la uña del dedo gordo del pie zurdo y tropezando por el segundo palo a gran velocidad llegó Natanael para convertir.

Los dos equipos corrieron mucho, y parejo, pero como indicó Kudelka en conferencia post cotejo, Aldosivii corrió “mejor” . Hubo asociaciones interesantes y Huracán eran más de manera individual.

Una segunda mitad en la que Huracán mejoró sensiblemente, acaso cuando la lesión de Facundo De La Vega, que ansioso por ir por la pelota para un segundo gol , se lastimó (posiblente desgarro) y ese cambio (ingreó Rami en su lugar) le costó reacomodarse, pero así y todo Carranza respondió un par de oportunidades y otras que Huracán falló por falta de contundencia.

Aldosivi el viernes tiene que visitar a Racing . Por lo pronto sabe que tiene con qué trabajar por la permanencia .

Aldosivi :

Jorge Carranza Cerato Moya Yonathan Cabral y Fernando Román Villalba; Bochi Martín García ; Natanael Guzmán (, Giani Serrago De la Vega DT: Guillermo Farré.

Huracán

Sebastián Meza ; Guidara Pereyra, Nehuen Paz César Ibañez Emmanuel Ojeda y Leonardo Gil ); Rodrigo Cabral ), Miljevic ) y Bisanz ); Luciano Giménez ). DT: Frank Darío Kudelka.

Goles: primer tiempo, 15? Natanael Guzmán y 47? Giuliano Cerato.

Cambios: segundo tiempo, 7? Rami (5) por De la Vega; 10? Urzi (6) por Rodrigo Cabral; 20 Eric Ramírez por Bisanz; 27? Lautaro Chávez por Guzmán, Tobías Leiva por Martín García y Esponda por Giani; 37? De la Fuente por Guidara y Thaiel Peralta por Gil; 40? Mottes por Serrago.

Cancha: estadio José María Minella (aceptable).

Arbitro: Luis Lobo Medina (5).