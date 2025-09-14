Aldosivi cambió para que nada cambie

Por Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio

Aldosivi perdió en Junín por 2 a 0 ante Sarmiento de Junín, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo del puerto dejó pasar la posibilidad de achicar la diferencia con su rival de este sábado en las posiciones, y cayó en el último puesto de ambas tablas y se quedó sin Ceratto y Bochi para viajar a Tigre por llegar ambos las 5 tarjetas amarillas.

En el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi, Tomás Kummer volvió a la titularidad tras la lesión de Santiago Laquidain: fractura de pubis que lo marginará de las canchas por tres semanas. Mismo caso para Natanael Guzmán y Justo Giani, que reemplazaron a Federico Gino (que sufrió un desgarro hace más de una semana) y Matías «Caco» García (su futuro en el club del puerto es una incógnita). Gonzalo Mottes está recuperado pero no sumó minutos en Junín, y Fernando Román volvió a ser citado en el «Tiburón» después de casi tres años, cuando fue suplente en aquella visita a Arsenal de Sarandí que fue derrota 3 a 0 para Aldosivi. En el durante fue cedido a Nacional y Olimpia de su país.

Más alla del estreno del ex-Belgrano, fue derrota para el equipo marplatense ante un rival que se encuentra un poco más arriba en las ubicaciones pero que está en la misma lucha. El planteo de Farré (tal como se habló en la semana) fue diametralmente opuesto al que acostumbraba Mariano Charlier: juego directo, rápido, en ocasiones a un toque, y muchos jugadores en campo propio a la hora de defender. A los 15′, Carlos Villalba metió un centro al segundo palo y tuvo el primero Gastón González para Sarmiento, pero la mandó por arriba en la primera llegada. Joel Godoy avisó 1′ después con un tiro que impactó en el palo izquierdo de Jorge Carranza.

La visita respondió de inmediato con un desborde de Guzmán (que se proyectó en un par de oportunidades y se mostró veloz) por izquierda, centro y cabezazo de Tiago Serrago que se fue por encima de la traversa. El partido entró en un bache, en gran parte gracias a las reiterados pitazos de Luis Medina, y el fastidio de todo Sarmiento que comenzó a protestar cada decisión arbitral. Esto favoreció a Aldosivi para no sufrir en defensa. Pero a los 38′, tras un par de minutos en donde el conjunto juninense empezó a mover un poco más la pelota, remate desde afuera de Godoy, que pegó en el poste horizontal y entró.

A los 40′, estuvo el empate, pero la pelota estuvo a centímetros de entrar: tiro libre frontal de Serrago y Yonathan Cabral que casi que se la lleva puesta para el 1 a 1 que nunca llegó. Lo que si pudo llegar fue el segundo del anfitrión, en una de las mejores jugadas coelctivas de la noche, que culminó con un remate de Jonathan Gómez dentró del área y la respuesta a contrapierna de Carranza, que con un manotazo impidió un segundo tanto del rival antes del entretiempo.

En la segunda parte, poco cambió. A los 58′ Sarmiento comenzó a sentenciar la historia, con un arresto personal del ingresado Santiago Rodríguez, que se la cedió al medio al también ingresado Iván Morales, que se filtró en la línea defensiva y marcó el 2 a 0. Con los cambios, Facundo Sava aseguró un triunfo muy valioso. El «Tiburón», más allá de que Serrago tuvo el gol a centimetros del área a los 62′, fue superado y se vuelve a Mar del Plata con las manos vacías.

Una nueva caída y otro cotejo sin convertir. Tres puntos y un gol en ocho fechas son números preocupantes, que depositan a Aldosivi en el último lugar de la tabla anual y la de promedios. Guillermo Farré tendra que seguir con el trabajo duro para llevar «el barco a buen puerto». En la fecha 9, visitará a Tigre el sábado 20 a las 19.

TABLA ANUAL

…

Talleres 18 (23 partidos jugados) (-9 diferencia de gol)

San Martín de San Juan 18 (24) (-15)

————————————————————

ALDOSIVI 18 (24) (-19)

— Descenso

TABLA PROMEDIOS

…

Sarmiento 1,000

San Martín de San Juan 0,750

————————————————-

ALDOSIVI 0,750

— Descenso

SINTESIS

SARMIENTO: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Manuel García, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Julián Contrera y Gastón González; Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Yonathan Cabral e Ignacio Guerrico; Martín García, Roberto Bochi, Natanael Guzmán y Tiago Serrago; Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

GOLES: 38′ Godoy (SAR); 62′ I. Morales (SAR)

CAMBIOS SARMIENTO: 0′ ST Santiago Rodríguez por Gómez y Elián Giménez por García; 69′ Renzo Orihuela por Villalba; 90′ Leandro Suhr por Contrera.

CAMBIOS ALDOSIVI: 0′ ST Ayrton Preciado por García; 59′ Franco Rami por Justo Giani y Rodrigo González por Natanael Guzmán; 78′ Emiliano Rodríguez por Guerrico y Tobías Leiva por Serrago.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: Eva Perón.

ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.