Aldosivi cambió el 11 pero perdió igual

Esta mañana jugaron los 17 minutos restantes, más 5′ de adición ( 1 en el primer mino tiempoy y 4′ en el segundo) del cotejo suspendido ayer por las malas condiciones del terreno de juego en medio de la tormenta desatada en Victoria, para el tirufno defnitivo de Tigre 2 – 0 ante Aldosivi.

Hoy Guilermo Farré dispuso una línea de 3 defensores ( el reglamento ampara, con planilla nueva, disponer de otros nombres y apellidos que los que terminaron el juego en la víspera) : Moya, Mottes y Román; jugó en el medio juego con Tobías Leiva y Agustín Palavecino, más Justo Giani y en la vanguardia sumó a Ayrton Preciado y el uruguayo EMiliano Rodríguez, con Facundo De La Vega bien de punta.

Sucedió lo «lógico»: un Tiburón desesperado aunque con inteligencia no se apresuró, y un Tigre, aplomado, muy bien parado, solo pensndo en algun cotraataque, pero sin refugiarse en su área, sinopalntado en la mitad del terreno, que se mostró en perfectas condiciones, con un excelente drenadije que evitó cualqueri espejo de agua, ni inundaddo como terminó anoche.

Aldosivi : 1-Carranza, 55-Moya, 6-Mottes, 21-Leiva, 8-Serrago, 40-Giani, 28-Roman, 9-Rodríguez, 22-De La Vega, 18-Preciado, 11-Palavecino.

Tigre: 12-Zenobio, 2-Laso, 6-Sosa, 25-Moreno, 20-Barrionuevo, 21-Medina, 22-López, 30-Elías, 14-Cardona, 10-Saralegui, 29-Russo

Amonestados en la reanudación: Laso (TIG); Giani (ALD); Palavecino (ALD