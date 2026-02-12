Aldosivi buscará dar el golpe en Victoria

Este jueves, desde las 19:00, el Estadio José Dellagiovanna será el escenario de un duelo táctico de pizarras. Aldosivi visita a Tigre por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido donde el «Tiburón» buscará capitalizar el envión anímico del último empate para dar el golpe ante uno de los equipos más regulares del certamen.

El «Plan Cerrojo» de Guillermo Farré

Consciente del poderío ofensivo que ha mostrado el Tigre de Diego Dabove (que viene de una histórica goleada ante River en el Monumental), Farré ha decidido modificar el esquema. La gran novedad es la implementación de una línea de cinco defensores, buscando otorgarle mayor libertad a los laterales y protección a la zona central.

El once marplatense presentará nombres de peso. Axel Werner custodiará el arco, mientras que la retaguardia estará conformada por Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Federico Gino (quien retrocede a la zaga para aportar salida) y Lucas Rodríguez. En el mediocampo, el equilibrio estará a cargo de Esteban Rolón y Roberto Bochi, soltando a Alan Sosa como el nexo creativo. Arriba, la potencia de Junior Arias se combinará con el regreso a la titularidad de Nicolás Cordero, una dupla que promete exigir al máximo a la defensa local.

El Presente del «Matador»

Por su parte, Tigre llega en un estado de gracia. Bajo la tutela de Dabove, el equipo de Victoria ha encontrado una identidad clara basándose en la presión alta y la efectividad de sus atacantes. Se espera que el local mantenga su 4-4-2 habitual con figuras como Felipe Zenobio en el arco y la peligrosidad de la dupla Romero-Russo en la delantera.

Las Posibles Formaciones

Transmisión en Dúplex: De Mar del Plata al Mundo

Como es habitual, el análisis más profundo y el relato más emocionante estarán en «La Voz del Estadio». En una transmisión especial que unirá las frecuencias de FM 96.5 y FM Eter 90.5, el equipo liderado por Jorge Arcapalo en los relatos y Jorge Jaskilioff en los comentarios llevará cada alternativa del encuentro a través del aire y de la plataforma GDM Radio.

La previa arranca a las 18:00, palpitando lo que será un choque fundamental para las aspiraciones del conjunto del Puerto en este 2026.