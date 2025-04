Aldosivi busca sumar en Mendoza

Por Valentin Ramallo de LVDE radio

El “Tiburón” visitará este lunes a Independiente Rivadavia por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. Dicho encuentro podrás vivirlo desde las 20 con la previa, el partido a partir de las 21.15 y el post después, a través de la gran transmisión de “La Voz del Estadio”, F.M 90.5 Radio Eter y 96.5 Radio Residencias, la 750 de Mar del Plata.

Está claro que este Aldosivi de Mariano Charlier está mucho más cerca del máximo potencial de un plantel que, en comparación con muchos equipos de Primera División, es sumamente modesto, pero que le supo ganar a Argentinos y robarle un punto a Huracán, ambos animadores de la Zona A.

La derrota contra Racing era de esperarse, pero hay una realidad que son las tablas, que lo tienen al “Verde” comprometido, por lo hecho justamente antes de la designación de Charlier. Las victorias de Vélez en Córdoba y San Martín de San Juan en el clásico cuyano ante Godoy Cruz, obligan a Aldosivi a llevarse, al menos, algo de Mendoza para salir del último puesto en la tabla anual y escaparle un poco a los sanjuaninos en la de promedios.

No hubo sorpresas en la nómina, por lo que se espera que el entrenador mantenga prácticamente el mismo once titular. La única modificación sería la de Tiago Serrago por Agustín Palavecino, un futbolísta más atrevido a nivel ofensivo en lugar de un jugador que hasta ahora no pudo romper el molde y convencer en el equipo del puerto.

Posible formación: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Nestor Breitenbruch, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi y Tobías Leiva; Lautaro Chávez, Justo Giani y Tiago Serrago; Elías Torres.

¿COMO LLEGA EL RIVAL?

Un tradicional rival de Primera B Nacional hoy se encuentra en Primera División y de hecho, está a un punto de los mejores ocho. La victoria es el único objetivo de la “Lepra” mendocina, que quiere meterse en zona de clasificación ante el último del grupo. En su cancha se hace fuerte, ya que perdió un solo cotejo en el Bautista Gargantini, y cayó solamente en tres en un torneo que lleva ya catorce fechas.

En el último en su provincia venció a Racing 2 a 1, ni más ni menos. Luego empató con Godoy Cruz y no le pudo ganar a Banfield en el Florencio Sola. Viene de jugar el pasado miercoles por Copa Argentina y eliminar a Estudiantes de Caseros, por lo que tiene dos días de descanso menos que el elenco marplatense.

En cuanto a la formación, Maximiliano Amarfil fue amonestado y llegó a la quinta, por lo que entraría en su puesto Matías Fernández, mientras que adelante, Sebastián Villa sería acompañado por Fabrizio Sartori, que tuvo buenos minutos ante Banfield y Estudiantes de Buenos Aires, en lugar de Juan Ignacio Barbieri. Por supuesto, el conjunto del puerto tendrá que estar especialmente atento al colombiano Villa, ex-Boca y el de mayor desequilibrio en el cuadro mendocino.

Posible formación: Maximiliano Centurión; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer y Thomas Ortega; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari y Matías Fernández; Luis Sequeira; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

HISTORIAL

Compartieron categorías de ascenso durante muchos años, pero en lo que respecta a la Primera B Nacional, se midieron 19 veces, con 10 victorias mendocinas, 6 igualdades y tan solo 3 triunfos portuenses. En la tierra del vino, jugaron en 9 ocasiones, con 5 festejos de la “Lepra”, 3 empates y una sola victoria de Aldosivi, en 2011 por 3 a 2 con tantos de Dario Cajaravilla, Matías Gigli y Mariano Martínez.

El primer duelo fue en 1999, con una victoria de Independiente Rivadavia por 3-2, y el último en 2023, también con celebración “azul” por el 2 a 1 que abrió la segunda rueda de aquella temporada. Por Copa Argentina también se curzaron, en 2011, y en este caso los marplatenses vencieron por penales y eliminaron a los cuyanos de la competencia.

Rival históricamente esquivo y una localía fuerte, dificil no solo para el “Tiburón” sino para cualquier equipo. Veremos si este lunes la historia es distinta para Aldosivi.