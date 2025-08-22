Aldosivi – Boca sin público visitante

Atento a lo que aquí anticipábamos en la semana la Aprevide confirmó que el partido por la séptima fecha de la Liga Profesional de fútbol entre Aldosivi y Boca Juniors se disputará únicamente con los socios del club local que ocuaprán solamente las butacas de la platea descubierta Sur ya que rige la sanción contra el club Aldosivi de 3 fechas con la popular local cerrada y el ingreso exclusivo para socios,

SIn dudas que los episodiso destados en Avellaneda – Provincia de Buienos Aires – concluyeron en disipar las dudas que tenía la APrevide si habilitaba o no al público Xenezie en Mar del Plata.