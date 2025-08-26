Con $100.000 cualquier simpatizante puede asistir el domingo al José María Minella para presenciar en la platea cubierta Aldosivi – Boca.

Sin otro estandarte que camisetas verde amarillas, o con ropa «civil» que no identifique otros colores, aquellos que lo deseen, pueden acudir al estadio el domingo a las 14.30 por el partido correspondiente a la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura.

Aldosivi quiere que vs. Boca sea una fiesta

Así lo ratificó en diálogo con el programa La Voz del Estadio por la 90.5 radio Eter MdP y por el canal de YouTube @golesdemedianoche el presidente del club Aldosivi, Hernán Tillous.

«Yo al que se asocia no le pregunto de quién es hincha. A lo mejor, viniendo al estadio, logra una identificación con nuestro equipo, y se queda como socio para siempre. Ojalá. Si superáramos los 4500 socios, sin dudas que abriremos la platea dscubierta norte, que tiene espacio para otros 4500 espectadores».

Además, el presidente recalcó: «Pesa aún sobre nosotros la prohibición de hinchas en las populares, pero podemos completar las plateas SOLO CON SOCIOS. Si hay nuevos socios, tienen que abonar 4 cuotas juntas (a $25 mil mensuales). Si a la persona la trae un socio activo, tiene que pagar dos meses juntos. Así que, presencial o vía web, hasta el sábado, hacemos socios».