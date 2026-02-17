Aldosivi aprovechò los “horrores” de San Miguel y ahora va por River ?

En una tarde donde el sol de Florencio Varela pareció bendecir el despliegue marplatense, Aldosivi dio un golpe de autoridad al vencer por 3 a 0 a San Miguel, sellando su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina. Con un fútbol práctico, efectivo y, por momentos, de alto vuelo, el equipo del Puerto liquidó un pleito que en la previa asomaba como una «trampa» ante un rival siempre combativo.

Un primer tiempo de ajedrez y efectividad

Desde el arranque, el «Tiburón» entendió que la clave estaba en la paciencia. San Miguel intentó presionar alto, fiel al estilo de la categoría, pero Aldosivi mostró la jerarquía que hoy lo tiene como protagonista.

La apertura del marcador llegó tras una jugada colectiva que rompió el cerrojo del «Trueno Verde». Con una transición rápida y un centro quirúrgico, Aldosivi encontró la red para desarticular cualquier plan defensivo de los de Los Polvorines. El 1-0 no solo trajo tranquilidad al banco marplatense, sino que obligó al rival a desprotegerse, algo que a este equipo de Mar del Plata no se le puede permitir.

La contundencia que define partidos

En el complemento, lejos de refugiarse, Aldosivi olió la sangre y fue por más. La superioridad física y técnica se hizo evidente. Los otros dos tantos fueron una oda al contragolpe y a la definición técnica:

• El segundo gol: Una muestra de control y pegada que dejó sin opciones al arquero rival.

• El tercero: El sello definitivo para una goleada que transforma la ilusión en realidad estadística.

San Miguel, herido en su orgullo, intentó descontar con más ganas que ideas, pero se topó con una defensa marplatense que hoy fue una muralla y un mediocampo que manejó los tiempos como si estuvieran en el patio de su casa.

Aldosivi (Mar del Plata):

23. Ignacio Chicco; 2. Guillermo Enrique, 28. Santiago Moya, 6. Joaquín Novillo, 3. Fernando Román Villalba; 32. Franco Leys, 55. Martín García; 7. Natanael Guzmán, 27. Tomás Fernández, 11. Agustín Palavecino; 22. Facundo De La Vega.

D.T.: Guillermo Farré.

San Miguel:

1. Juan Manuel Lungarzo; 4. Lucio Pérez, 2. Dixon Rentería, 6. Facundo Cardozo, 3. Alexis Cruz; 8. Leandro Desábato, 5. Iván Ramírez, 10. Daniel Juárez, 7. Máximo Oses; 11. Mateo Serra y 9. Bruno Nasta.

D.T.: Gustavo Coleoni.

? Goles

• 1-0: Joaquín Novillo (Min. 23, PT) – Cabezazo tras un tiro de esquina.

• 2-0: Tomás Fernández (Min. 12, ST) – Aprovechó un error en la salida de Rentería.

• 3-0: Lucas Brochero en contra (Min. 38, ST) – Tras una presión asfixiante de Alan Sosa.

? Cambios destacados

En Aldosivi:

• Federico Gino por Martín García.

• Alan Sosa por Agustín Palavecino.

• Mauro Da Luz por Facundo De La Vega.

• Nicolás Zalazar por Natanael Guzmán.

• Alejandro Villareal por Tomás Fernández.

En San Miguel:

• Lucas Brochero por Bruno Nasta.

• Jorge Ferrero por Daniel Juárez.

• Tomas Díaz Grassano por Máximo Oses.

? Amonestados (Aldosivi)

• Tomás Fernández, Martín García, Santiago Moya y Guillermo Enrique.