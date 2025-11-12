Aldosivi abrirá las dos cabeceras y plateas para su «final» del sábado

El sábado a las 17.00 ( a las 16.00 comenzará la transmisión de La Voz del Estadio radio que tiene a Jorge Arcapalo como relator – en dúplex por la 90.5 ëter y la 96.5 Mar del Plata -) Aldosivi afrontará su partido más relevante del año: por la última fecha de la Liga Profesional, recibir+a en el estadio José María Minella a San Martín de San Juan ( cotejo interzonal) sabiendo que el que pierde descenderá a la Primera Nacional, y con un empate, habrá que saber el resultado de Godoy Cruz – Riestra, lo que podría implicar un partido a finish entre portuenses y cuyanos.

La dirigencia del club Aldosivi decidió abrir las puertas de ambas cabeceras y de las dos plateas habilitadas e invita a sus socios a invitar a una persona sin cargo. El servicio » 2 x 1 » también alcanza a los NO socios.

La idea es presentar un estadio repleto para una tarde tan tensa como apasionante con la radio como aliada para ir a minuto a minuto atentos a lo que ocurra en Mendoza, ya que juegan a la misma hora.

Recordamos que Aldosivi tiene 6 combinaciones de «salvación directa» ; 1 por desempate y una de descenso.

Simplificando: Aldosivi solo depende de sí. Gana y seguirá en la máxima categoría. Empata y Godoy cruz no gana, también en 2026 jugará en la «A»; si el Tiburón empatara con San Martín y Godoy Cruz venciera a Riestra, tendrán que jugar un cotejo a finish en terreno neutral : Aldosivi y Godoy Cruz. Solo la derrota condenará al elenco marplatense.