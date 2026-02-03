Alberto Ajaka presenta su unipersonal en la Sala Nachman

Hoy y el próximo martes 24 a las 23:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos) se presentará la obra “La vergüenza de haber sido y el dólar de ya no ser (testimonio dramático de un sobreviviente de 1997 al 2001)”, con dramaturgia, actuación y dirección de Alberto Ajaka.

En este unipersonal, Ajaka reconstruye fragmentos de su biografía durante los años previos a la crisis de 2001, combinando relatos personales en un entramado de verdades, medias verdades y testimonios que se presentan como un aluvión íntimo que reclama ser creído.

La obra fue escrita especialmente para acompañar la exposición “2001: Memoria del caos”, realizada en la Casa Nacional del Bicentenario a 20 años de los acontecimientos de diciembre de 2001, donde se ofrecieron dos funciones en carácter de preestreno.

El estreno oficial tuvo lugar en noviembre de 2023 en El Galpón de Guevara, con funciones hasta abril de 2024. Entre agosto y septiembre de 2024 se presentó en NÜN Teatro Bar y formó parte del Ciclo de Unipersonales 2024 en Fundación SAGAI. Asimismo, se realizaron funciones en La Orilla Infinita de Rosario y en el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez.