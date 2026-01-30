Alarma por un incendio en el Paseo Dávila causó preocupación

Un incendio se registró en el Paseo Dávila, un sector costero ubicado a la altura de la calle Santa Fe y la costa atlántica, en la ciudad de Mar del Plata. El fuego afectó un área de vegetación del paseo y generó una columna de humo negro que se elevó sobre la línea costera.

Las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente y mostraron una humareda densa que contrastaba con el cielo, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y en barrios cercanos.

El foco del incendio

Según la información disponible, las llamas se iniciaron en un sector donde había plantas y arbustos del paseo costanero. El material vegetal facilitó la propagación del fuego y fue el principal origen del humo oscuro que se observó durante el desarrollo del incendio.

El Paseo Dávila es un espacio verde que bordea la costa marplatense y funciona como punto de tránsito y recreación, especialmente en temporada alta.

Operativo de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos de Mar del Plata, que trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego avanzara hacia otros sectores del paseo o áreas cercanas.

El operativo incluyó tareas de extinción y enfriamiento, mientras que personal policial colaboró con el ordenamiento del tránsito en las inmediaciones para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Investigación en marcha

El incendio fue controlado tras la intervención de los bomberos y, hasta el momento, no se difundieron reportes oficiales sobre personas heridas ni daños materiales más allá de la vegetación afectada.

Las causas del siniestro no fueron informadas y se encuentran bajo investigación. Las autoridades continuaban evaluando el área para descartar la presencia de nuevos focos.