Alarma en River: Echeverri sufrió una molestia y no jugaría ante Estudiantes

Si ya la derrota por 2-1 ante Independiente Rivadavia había supuesto una mala noticia para River, en la previa del entrenamiento de este viernes se sumó una nueva: Claudio Echeverri terminó el partido con molestias en su isquiotibial izquierdo y se hará estudios para descartar una posible lesión.

El Diablito jugó la totalidad del encuentro en Mendoza, aunque no con comodidad. Y es que al consumarse la caída en el Malvinas Argentinas, el volante ofensivo notificó al cuerpo médico que no estaría a la par de sus compañeros en la práctica de este viernes.

En principio, River cree que no sería más que una distensión muscular , aunque, en las próximas horas, le harán chequeos para confirmar la gravedad de la lesión. No obstante, y aunque falte una semana, Echeverri no tendría minutos contra Estudiantes, por lo que Marcelo Gallardo tendrá tiempo para evaluar a su reemplazante.

El Diablito Echeverri sufrió una molestia y se hará estudios para descartar una lesión.

Las alternativas naturales podrían salir de cuatro futbolistas: Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono y Gonzalo Martínez. El primero mencionado viene de recuperarse de una distensión que sufrió en la previa de la vuelta con Atlético Mineiro y podría pelear por recuperar su condición de titular. Por su parte, el ex West Ham, que tiene sondeos por parte de la MLS, suele ser una alternativa habitual con el Muñeco, aunque nunca logró ser regular en los pocos minutos de presencia.

El joven seguido por Barcelona sería uno de los que tiene más chance por su vocación ofensiva y por los buenos ingresos desde el banco de suplentes. Además, aunque el Pity también viene demostrando haber vuelto de gran manera, Gallardo confesó -tras la victoria ante Instituto en Córdoba- que “no está para más de 30 minutos”.

Sin embargo, el entrenador dispondrá de una semana para evaluar la mejor opción de cara al partido contra el Pincha y volver a sumar de a tres para casi asegurar su participación en la Copa Libertadores 2025. Y es que además de Echeverri, el DT evaluará distintos bajos rendimientos de la noche en Mendoza.

Enzo Díaz, la buena noticia del entrenamiento de River

A pesar de la ausencia de Claudio Echeverri, River contó con el regreso de Enzo Díaz a los entrenamientos. El lateral izquierdo había sido operado por una hernía inguinal y este vienres realizó trabajos livianos en el predio del Millonario en Ezeiza. No obstante, se estima que le recuperación le deparará alrededor de un mes, por lo que volvería a ver acción en los amistosos de pretemporada del club.

