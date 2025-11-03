Alarma en la Selección argentina: el Real Madrid de España informó la lesión de Franco Mastantuono

El delantero argentino del Real Madrid de España, Franco Mastantuono, se sometió a estudios que arrojaron que el ex River sufrió una pubalgia, lesión que prevee entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Si bien el futbolista jugó la totalidad de la goleada 4-0 ante el Valencia por la undécima fecha de LaLiga de España, el oriundo de la localidad bonaerense de Azul no finalizó de la mejor manera física el partido y este lunes se sometió a estudios para confirmar o descartar una lesión muscular.

El Real Madrid informó que “se le ha diagnosticado una pubalgia” y quedará “pendiente de evolución”. El tiempo de recuperación estimado es entre cuatro y seis semanas aunque podría demorarse más, dependiendo el caso y su gravedad.

Esto no genera solo una preocupación para el entrenador Xabi Alonso sino también para el seleccionador argentino Lionel Scaloni que ya lo considera una fija en las convocatorias de la ´Albiceleste´ y lo iba a hacer para el amistoso de la fecha FIFA del próximo 14 de noviembre ante Angola.

Sin embargo, todo indicaría que Mastantuono volverá a quedarse afuera de la lista de convocados, algo que también le sucedió en la última fecha FIFA de octubre debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo y se estirará a casi dos meses su última aparición con la Selección argentina, en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante su par de Ecuador.