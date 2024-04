Alak y Esur en la mira por la recolección de residuos en La Plata

En campaña Julio Alak prometió devolverle a la ciudad “el brillo” que supo tener, recuperar el espacio urbano y también “eliminar los basurales enormes” que se ven en distintos barrios de la ciudad y que son motivo de queja frecuente de los platenses. Esur S.A. es la empresa que se ocupa de la recolección en La Plata y que se lleva el 25% del presupuesto de cada año. A días de la asunción del intendente electo, la concesionaria vuelve a estar en la mira de la política local, según publica 0221.com. ar , de la capital de la provincia.

LOS PEDIDOS DEL PERONISMO

El Concejo Deliberante fue caja de resonancia de los reiterados problemas que acarrea Esur a los platenses. La oposición presentó en los últimos años numerosos pedidos de informes para preguntar al Ejecutivo qué medidas se toman para multar a la empresa por el incumplimiento del pliego de contratación, como así también para pedir explicaciones por los contenedores rebalsados de basura y los recorridos que no se cumplen.

Uno de los últimos proyectos presentado este año por el Frente de Todos reclamó al Ejecutivo que conforme el Consejo que debe controlar a la empresa. La iniciativa fue presentada por la presidenta del bloque del Frente de Todos, Yanina Lamberti, quien pidió que se ponga en marcha el Consejo de Control y Seguimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (G.I.R.S.U.), cuyos integrantes y funciones están detallados en los artículos 13 y 14 de la Ordenanza N° 10.661.

La normativa, que fue sancionada en 2009, establece que el órgano estará integrado por un representante por cada Organización No Gubernamental que aborden las problemáticas ambientales y con personería jurídica provincial con al menos dos años de antigüedad; dos representantes del Departamento Ejecutivo, dos representantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante y un miembro por la mayoría y otro por la minoría que disponga el presidente del Concejo Deliberante. Los integrantes del consejo cumplirán funciones ad honorem.

Al presentar el proyecto en el recinto, Lamberti dijo que “es sumamente necesario que empecemos a hacer un seguimiento de cómo viene ejecutándose ese plan de gestión de residuos sólidos urbanos. En particular porque sabemos, lo vemos cuando circulamos por la ciudad, que hay acumulación de basura donde no debería haber, que hay faltas en la empresa Esur en lugares en donde debería pasar y no pasa, que hay construcción de microbasurales, que no hay una buena educación ambiental y que verdaderamente el sistema de GPS no se ha implementado”.