“Al ritmo de la percusión”: música y danza en el Puerto con Sergio Mileo e invitados

Este sábado a las 20:00, el músico y docente Sergio Mileo presentará su espectáculo “Al ritmo de la percusión” en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9).

La propuesta invita al público a disfrutar de una velada con música en vivo y danza, donde los ritmos latinos serán el hilo conductor de una experiencia artística vibrante y participativa.

El show además contará con la participación de destacados músicos invitados como Esteban Garvie (trompeta), Fernando Iglesias (bajo y guitarra), Juan Pablo Bonadero (teclados), más las voces de Pablo Pacheco (Son Sabor), Leticia Azcano y Lorenzo Bisbal.

En la percusión estarán el propio Sergio Mileo junto a los estudiantes de su Escuela Mar del Plata Percusión, quienes aportarán energía y talento a la puesta en escena.

Además, la danza será protagonista con las presentaciones de Daniella Figueroa y Almendra Mileo, que sumarán color y belleza al espectáculo a través de coreografías inspiradas en ritmos tradicionales y contemporáneos.