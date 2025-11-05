Al Minella le llegó el día del traspaso

Por un plazo de 30 años, con opción a 10 más

*El Municipio firmó el acta de entrega del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas*

_Se llevará a cabo la puesta en valor integral de los escenarios deportivos y la construcción de nuevos espacios. Además, se prevé la realización de eventos de gran escala que generarán empleo directo e indirecto y un impacto económico positivo durante todo el año. Lo que se construya o refaccione quedará como patrimonio municipal una vez finalizado el período de concesión._

La Municipalidad de General Pueyrredon firmó este miércoles el Acta de Entrega del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas a la empresa Minella Stadium S.A, por un plazo de 30 años con opción a 10 años adicionales. Del acto en cuestión –llevado a cabo en el Polideportivo- participó el presidente del EMDER Sebastián D’Andrea.

Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, el Municipio adjudicó la concesión del uso y explotación del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.

Además, se prevé la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos de gran escala, como partidos internacionales, recitales, torneos de rugby, vóley, pádel, espectáculos de la UFC, patinaje, festivales musicales y religiosos.

Minella Stadium S.A también se comprometió a realizar la puesta en valor integral de los escenarios deportivos y a la construcción de nuevos espacios: un complejo de 3.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y otro de 5.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Canosa.

Todo lo que se construya, mejore o refaccione quedará como patrimonio municipal una vez finalizado el período de concesión.

El acuerdo también prevé la organización de entre 80 y 95 eventos anuales, generando empleo directo e indirecto y un impacto económico positivo durante todo el año. Con esta etapa cumplida, la Municipalidad avanza hacia un estadio moderno, sustentable y con tecnología de punta.