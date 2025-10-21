Al fin una buena para el deporte amateur !

En una decisión clave para el futuro del deporte argentino, las comisiones de Deportes, de Comunicación e Informática y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de mayoría en cumplimiento del emplazamiento realizado en la sesión especial del pasado 8 de octubre, con el objetivo de establecen una nueva fuente de financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

La iniciativa, que logró un amplio consenso (66 firmas) entre algo más de 70 legisladores de distintos bloques, tuvo como objetivo consolidar una planificación deportiva sostenida en el tiempo, sin comprometer el equilibrio fiscal. Se trata de una medida que apunta a profesionalizar y potenciar el alto rendimiento, asegurando que el deporte argentino cuente con los recursos necesarios para competir al más alto nivel.

Destacadas figuras deportistas como los campeones olímpicos Paula Pareto, Cecilia Carranza Saroli, Juan Curuchet y Walter Pérez, los representantes olímpicos Ariel Suárez, Laura Martinel y María Julia Garisoain asistieron al recinto para presenciar la sesión.

Al igual que las autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA): el presidente Mario Moccia, la vicepresidente 1º Alicia Masoni de Morea; la vicepresidente 2º Paula Pareto; la secretaria de actas Mabel Roca; la vocal 1º y subjefa de misión María Julia Garisoain; la vocal 3º Paula Meizoso; el gerente general Martín Bonjour; el responsable de eventos Gérman Bonnemezon; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales Eduardo Moyano; el presidente del Tribunal Arbitral del Deporte Martín Magliano y el integrante de la Comisión de Legales, Estatutos y Reglamentos de la entidad Carlos Demare.

Por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) asistieron el secretario general Gustavo Borro y el tesorero Ricardo Perdiguero, por parte de la Confederación Argentina de Deportes su presidente Rodolfo Paverini, la vicepresidente 2ºVerónica Lamberto, y el vocal Rodrigo Daskal