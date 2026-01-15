Al fin, Peñarol fuera de casa en la LNB

Racing de Chivilcoy 85-91 Peñarol de Mar del Plata

El primer cuarto comenzó con una sólida actuación de Racing, que terminó con un marcador de 26 a 15, estableciendo una buena ventaja inicial. En el segundo cuarto, el equipo local continuó dominando las acciones para irse al descanso con un 47 a 35 a su favor.

Sin embargo, en el tercer período, Peñarol comenzó a cerrar la brecha, aunque Racing aún mantenía una ventaja de 65 a 53 al final de este cuarto. La emoción del partido se intensificó en el último cuarto, donde ambos equipos lucharon con fervor, logrando un empate 76 a 76 que llevó el partido a un tiempo suplementario de cinco minutos.

El tiempo extra fue un verdadero desafío, con ambos equipos peleando hasta el final. A pesar del esfuerzo y la entrega de Racing, el encuentro concluyó con un marcador final de 85 a 91 a favor de Peñarol.

Destacando en la actuación de Racing, Romano brilló en su debut, anotando 22 puntos, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo. Le siguieron Cooper con 16 puntos y Santiago Assum con 12 puntos. Por parte de Peñarol, el jugador más destacado fue Thornton, quien anotó 18 puntos, seguido por Basualdo con 16 puntos.

Informe y foto: Prensa Racing (Chi)