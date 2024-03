Ajuste del Estado: ¿Cómo afectan las medidas a las niñeces y adolescencias en General Pueyrredon?

El conjunto de políticas de ajuste llevadas a cabo por el Gobierno nacional alarma a distintos sectores que advierten sobre un claro retroceso social y económico. Uno de ellos es el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias de General Pueyrredon cuyas autoridades emitieron un duro comunicado cuestionando a la gestión. Dialogamos con María de los Ángeles Lorenzo, referente a nivel local e integrante del cuerpo que llevó adelante el informe.

“Un brutal ajuste económico y un desguace de todas las políticas que garantizaban derechos”. Así describe la entidad a la denominada “Reforma de Estado” que intenta llevar adelante Javier Milei a partir de las medidas anunciadas en el DNU. “Se ha visto con mucha preocupación cuáles son los resultados que en la comunidad concreta produce el mega decreto que se ha dictado a nivel nacional. Los desfinanciamientos que hay en relación a todas las propuestas de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes y a raíz de ello es que surge el Manifiesto”, explicó Lorenzo.

La falta de entrega de alimentos en los comedores, la quita de recursos a la educación y salud además de la precariedad en la que se encuentran las personas tiene injerencia directa en los menores. “El tema de la medicación, las posibilidades de despido de sus padres de los lugares en los que trabajan inclusive los mismos operadores del sistema de promoción y protección de la ley que garantiza la satisfacción de necesidades se ve amenazada. Por ejemplo, todavía no sabemos qué va a pasar con los contratos que finalizan en marzo“.

En relación a la salud, la situación también se ve acotada. “Hay una gran escasez en los turnos de los Centros de Atencion Primaria de la Salud (CAPS) para la atención pediátrica. Hay una discontinuidad, deficiencias notorias también en el abordaje de la salud mental de niñeces y adolescencias, inclusive también se ha plantado el posible cierre de Posada del Inti. Son todas cosas que más que dar seguridad se la resta no y concretamente se están violando sus derechos”

Así como la situación se extiende en todo el territorio nacional, los distintos municipios entran en juego desde las decisiones locales que pueden llegar a tomar para evitar que la crisis se agrave. “Nosotros tenemos pedida una reunión con el intendente (Guillermo Montenegro) desde principio de año pero todavía no tenemos respuesta. Esto es, principalmente, para que sepa cuáles son las preocupaciones del consejo porque a partir de este año no están participando en las asambleas las secretarías que tienen que ver con niñez, como para hacerse eco de las cuestiones y poder elaborar un plan de emergencia o o una alternativa a lo que está sucediendo“, remarcó.

El Consejo Local de Niñez está establecido a través de la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño, que es una ley provincial inclusive, El Decreto 300 establece de qué manera se organizan los Consejos Locales. debiera haber un consejo local en cada municipio y está integrado no solamente por las organizaciones que tienen que ver con niñez. “Las reuniones que nosotros hacemos son asambleas mensuales, el tercer martes de cada mes, en el Consejo Deliberante en el segundo piso de la Municipalidad y a su vez tenemos comisiones porque en esta reunión mensual no se pueden diagramar las ideas o los proyectos que nosotros tenemos por el corto tiempo. Ahí se analiza que hacemos, hacia dónde debemos orientarnos y después hay distintas comisiones de salud, educación, violencia institucional, salud mental, participación de niños niñas y adolescentes. Ahí se ellaboran los proyectos que llevamos hacia los municipios”, detalló Lorenzo.

Todas estas problemáticas llegan atravesadas por la reducción del gasto público. “Nosotros no consideramos que sea un gasto el ocuparse que un chico coma. Es mucho mejor que coma con su familia y no en un comedor, pero realmente las últimas políticas se dan de tal manera que los padres tienen que salir no solamente a trabajar, sino a buscar otras fuentes de ingresos, a cartonear y a buscarse la vida por otro lado y los chicos quedan a merced de sus hermanos más grandes y eso, muchas veces, es bastante riesgoso”.

Además, Lorenzo explicó que el Estado no puede manejarse como una empresa. “No se puede hacer la cuenta del debe y el haber, si me si me sobra o no plata, sino que hay que mirar de qué está contenido ese gasto y en este caso es una vida. La desfinanciación en los medicamentos, en la falta de medicación oncológica se lleva puestas vidas, entonces no le veo cuál es el beneficio para esta gente”.

Edad de imputabilidad y adicciones

Uno de los temas de agenda de un sector de la política nacional es la de modificar Régimen Penal de Minoridad. “No creemos que la punibilidad en los menores sea el cauce por donde tiene que ir la política pública sino que todo lo contrario. Nosotros adherimos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y tenemos la ley la 26.061 que ratifica todo eso a nivel nacional, inclusive la provincia también dicta una ley que tiene que ver con esto donde se tiene que garantizar la máxima satisfacción de las niñez y adolescencias en todos los campos. Por eso, durante a partir del año de 2005, se plantearon todas las leyes incluídas en el rango de las 26 mil, donde se establecen distintos programas para generar posibilidades de mejor desarrollo y hacer efectivo el interés superior del niño”.

Lo que significa eso es mayores posibilidades de sustentabilidad de todas las niñeces y adolescencias para que puedan desarrollarse, no culpabilizar o punibilizar con mayor grado. Al contrario, inclusive con una mayor educación, con una mejor salud, los niños niñas y adolescentes avanzan más rápidamente que poniéndolos en lugares inclusive de acogimiento o en lugares que tienen que ver con este privación de libertad, entonces son muy contradictorias

La otra cuestión que viene de la mano en la opinión pública es el de las adicciones. “Al sacar cuestiones que tienen que ver con la cultura, educación, promoción de derechos de niños, se ven mucho más atraídos hacia los lugares de adicción y no a los estudios. Entonces nosotros lo que creemos es que el Estado tiene que estar presente de todas las maneras posibles, en todas las sociedades de fomento, en todas las bibliotecas, escuelas, en todos los lugares donde los chicos puedan transitar para que el tema de la adicción no permee en esos en esos espacios“. Portal UNIVERSIDAD.

