Ahora Boca recuperó a Marcos Rojo para el domingo

La otra particularidad que se desprendió del entrenamiento azul y oro en el predio de Ezeiza es que Lucas Janson participó como titular en la posición de centrodelantero, lo que llamó la atención no solo porque no es habitúe en ese sector sino también por la ausencia de Milton Giménez, quien ayer ingresó sobre el final ante Cruzeiro. No obstante, el delantero de pasado en Banfield tiene chances de jugar.

El sábado el DT terminará de pulir los últimos detalles y confirmará quienes tendrá la responsabilidad de ponerse la camiseta el domingo en La Bombonera contra un rival siempre complicado y que tiene un condimento especial.

El once de Boca que paró Martínez pensando en San Lorenzo

Leandro Brey; Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani; Ezequiel Zeballos, Lucas Janson y Brian Aguirre.

Comparte esto: Facebook

X