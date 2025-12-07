Agustín Canapino sumó su quinta corona en el Turismo Carretera

El piloto Agustín Canapino (Chevrolet) levantó su quinto título en el Turismo Carretera este domingo, cuando ganó la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.

A su vez, Canapino celebró su flamante título de TC con una actuación dominante al ganar la Final de la 15ª fecha y sumó su sexta victoria de la temporada 2025.

Con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, Canapino se impuso de punta a punta, mientras que Mariano Werner, con Ford Mustang, y Luis José Di Palma, con Chevrolet Camaro, completaron el podio.

El “Titán” fue el gran protagonista de la definición: logró la pole position con récord de circuito, se quedó con todos los puntos del fin de semana y alcanzó su quinto título en la categoría.

Además, el de Arrecifes selló la mejor racha de triunfos en la historia de la Copa de Oro, ganando cuatro de las últimas cinco fechas.

El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Chevrolet). La serie tuvo cobertura de Agencia Noticias Argentinas.

Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

Como escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.

Uno de los perseguidores, Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto mientras que Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.

Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó ezta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.

Canapino alcanzó los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).