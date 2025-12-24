Agustín Canapino cerró su 2025 histórico y se quedó con el Premio Olimpia de oro

Canapino alcanzó por segunda vez el galardón mayor de los Olimpia —ya lo había ganado en 2018— tras una temporada excepcional que lo tuvo como campeón por quinta vez del Turismo Carretera y como figura central del automovilismo nacional. Además, se consagró en el TC Pick Up y en el Turismo Carretera 2000. Logró así un hito histórico al conquistar títulos en tres categorías distintas en un mismo año.

Grandes protagonistas

La ceremonia también reconoció a otros grandes protagonistas del deporte nacional. Horacio Zeballos se quedó con el Olimpia de Plata en tenis tras una temporada inolvidable: ganó Roland Garros y el US Open en dobles junto al español Marcel Granollers y volvió a meterse entre los cinco mejores del ranking mundial. En atletismo, la distinción fue para Florencia Borelli.

Uno de los momentos destacados de la noche fue el premio en ajedrez para Faustino Oro, el prodigio de 12 años que ya consiguió su segunda norma de gran maestro y sueña con hacer historia.

Hubo, además, reconocimientos especiales para la selección argentina de fútbol masculino y el equipo femenino de beach handball, y homenajes por aniversarios emblemáticos como el River campeón del Metropolitano 1975 y el Argentinos Juniors que ganó la Libertadores en 1985.

Un momento emotivo fue cuando se recordó a aquellos deportistas y periodistas que fallecieron este año, como el querido Vicente “Cholo” Ciano o el marplatense Walter Saavedra. Hubo un aplauso cerrado cuando aparecieron en pantalla Miguel Ángel Russo, “Locomotora” Oliveras y Hugo Orlando Gatti, entre otros.

De Brillante e Infinito

El Olimpia de Brillante fue para Ricardo González, capitán del seleccionado argentino de básquet campeón del mundo en 1950. González, de 100 años, recibió el premio entre ovaciones.

Mientras que el flamante Olimpia Infinito, destinado a “figuras eternas del deporte argentino”, fue otorgado a Diego Armando Maradona y lo recibieron sus hijas Dalma y Gianinna, que pidieron justicia por la muerte del Diez.

La lista completa

Aquí, la lista de los ganadores de la noche de los Premios Olimpia:

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

E-Sport: Leviatán

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (N)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Sóftbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espínola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo

Premios especiales

Ricardo González, básquet: capitán campeón mundial de básquet 1950. El hecho ocurrió hace 75 años y «el Negro» cumplió 100 (Olimpia de brillantes)

Diego Armando Maradona (Olimpia Infinito)

También fueron distinguidos: