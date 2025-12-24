Agustín Canapino cerró su 2025 histórico y se quedó con el Premio Olimpia de oro

Segundo Oro
Canapino alcanzó por segunda vez el galardón mayor de los Olimpia —ya lo había ganado en 2018— tras una temporada excepcional que lo tuvo como campeón por quinta vez del Turismo Carretera y como figura central del automovilismo nacional. Además, se consagró en el TC Pick Up y en el Turismo Carretera 2000. Logró así un hito histórico al conquistar títulos en tres categorías distintas en un mismo año.
Grandes protagonistas
La ceremonia también reconoció a otros grandes protagonistas del deporte nacional. Horacio Zeballos se quedó con el Olimpia de Plata en tenis tras una temporada inolvidable: ganó Roland Garros y el US Open en dobles junto al español Marcel Granollers y volvió a meterse entre los cinco mejores del ranking mundial. En atletismo, la distinción fue para Florencia Borelli.
Uno de los momentos destacados de la noche fue el premio en ajedrez para Faustino Oro, el prodigio de 12 años que ya consiguió su segunda norma de gran maestro y sueña con hacer historia.
Hubo, además, reconocimientos especiales para la selección argentina de fútbol masculino y el equipo femenino de beach handball, y homenajes por aniversarios emblemáticos como el River campeón del Metropolitano 1975 y el Argentinos Juniors que ganó la Libertadores en 1985.
Un momento emotivo fue cuando se recordó a aquellos deportistas y periodistas que fallecieron este año, como el querido Vicente “Cholo” Ciano o el marplatense Walter Saavedra. Hubo un aplauso cerrado cuando aparecieron en pantalla Miguel Ángel Russo, “Locomotora” Oliveras y Hugo Orlando Gatti, entre otros.
De Brillante e Infinito
El Olimpia de Brillante fue para Ricardo González, capitán del seleccionado argentino de básquet campeón del mundo en 1950. González, de 100 años, recibió el premio entre ovaciones.
Mientras que el flamante Olimpia Infinito, destinado a “figuras eternas del deporte argentino”, fue otorgado a Diego Armando Maradona y lo recibieron sus hijas Dalma y Gianinna, que pidieron justicia por la muerte del Diez.
La lista completa
Aquí, la lista de los ganadores de la noche de los Premios Olimpia:
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
E-Sport: Leviatán
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (N)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Sóftbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espínola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo
Premios especiales
Ricardo González, básquet: capitán campeón mundial de básquet 1950. El hecho ocurrió hace 75 años y «el Negro» cumplió 100 (Olimpia de brillantes)
Diego Armando Maradona (Olimpia Infinito)
También fueron distinguidos:
- La selección argentina de fútbol.
- El equipo de River Plate 1975, a 50 años de la conquista del título argentino tras 18 años.
- El equipo de Argentinos Juniors 1985, a 40 años de la obtención de la Copa Libertadores de América.
- La selección argentina femenina de beach handball, por la conquista del título mundial.
- Futbolistas Argentinos Agremiados.
