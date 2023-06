Agredieron al periodista Luis Gasulla mientras realizaba una cobertura en Formosa

El periodista Luis Gasulla, enviado especial de Noticias Argentinas y Radio Rivadavia para la cobertura de las elecciones del domingo en Formosa recibió un piedrazo en la cabeza mientras realizaba una cobertura sobre las elecciones provinciales del próximo domingo.

Gasulla, quien primero había viajado a Chaco para cubrir el femicidio de Cecilia Strzyzowski se movilizó hoy a la provincia de Formosa para hacer informes en la previa de las elecciones en las que Gildo Insfrán buscará una nueva reelección.

Mientas hacía un informe, Gasulla recibió un ladrillazo en la en la espalda que le pasó a centímetros de la cabeza luego de rebotar. Según las primeras versiones se habría tratado de un ataque comandado por uno de los punteros políticos del gobernador formoseño, que va por su séptima reelección.

“Estábamos grabando en Formosa , en un barrio de la zona norte. Encontré un camión que estaba bajando mercadería, colchones para dejar en un local partidario”, explicó Gasulla. Y agregó. “Les pedí que me explicaran para dónde era esa mercadería y la respuesta fue me vaya y me tiraron un ladrillazo en la espalda. No me pegó en la cabeza porque tuve mucha suerte. Tuvimos que salir de ahí porque cuando intenté pedir explicaciones, no tenían muchas ganas de dar explicaciones”.

Gasulla explicó además que con su equipo de trabajo decidieron salir de la provincia. Y volver al Chaco para continuar con la cobertura del femicidio de Cecilia. “Hacer una denuncia policial, en esa provincia, hubiese sido una pérdida de tiempo”, concluyó el periodista ya desde Resistencia.

