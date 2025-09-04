Agenda de visitas y actividades gratuitas durante septiembre en La Casa sobre el Arroyo

El Museo Casa sobre el Arroyo, conocido como La Casa del Puente, dio a conocer la agenda de actividades gratuitas que se podrán disfrutar durante el mes. Las opciones incluyen visitas al parque, recorridos guiados por la Casa y una actividad especial sobre el patrimonio verde.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de La Casa sobre el Arroyo para septiembre, ubicada en Quintana 3998 esquina Funes. Las visitas al parque son de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.

En tanto, las visitas guiadas con ingreso a la Casa se realizan de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes son a las 12 y 14, mientras que los martes y jueves son a las 10 y 12. El recorrido abarca la totalidad de la Casa, en grupos reducidos y acompañados por un guía del Museo. Es necesario inscribirse previamente a través de la web www.turismomardelplata.gbo.ar. Cada viernes a partir de las 12 se habilitan las inscripciones para las visitas de la semana siguiente.

Asimismo, se destaca la apertura al público el sábado 20 con acceso a la Casa de 11 a 15, también con visitas guiadas y cupos limitados con inscripción previa a través del sitio web de Turismo Mar del Plata.

Y el viernes 19 a las 10 se realizará la actividad “Historia del patrimonio verde” en el jardín histórico de la Casa sobre el Arroyo. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa. La actividad, a cargo del Departamento de Espacios Verdes del EMSUR, relata la historia del parque y permite el reconocimiento de las especies vegetales más destacadas. El recorrido es de una hora aproximadamente y no incluye el ingreso a la vivienda principal. Se recomienda llevar calzado cómodo y abrigo.

Se recuerda que el Museo permanecerá cerrado cuando las condiciones climáticas así lo requieran. La espera para el ingreso y la parte inicial del recorrido transcurre en el parque, por lo que se sugiere llevar ropa adecuada para el clima.