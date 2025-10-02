Afirman que una mujer que figuraba como fusilada durante la dictadura de chilena vive en Miramar

Ahora, tras presentarse la investigación en el canal Chilevisión, se especula con que Vera estaría viva en Argentina, tendría 79 años y estaría radicada en la ciudad costera de Miramar.

Los periodistas revelaron que la mujer que contactaron pero que no dio declaraciones tiene un DNI argentino con una fecha de nacimiento coincidente en día y mes con la de Bernarda Vera, pero con una diferencia en el año. En el documento figura que nació el 4 de febrero de 1949, siendo que, de acuerdo a los registros chilenos, es del año 1946.

El trabajo de Chilevisión da cuenta de un libro publicado por el exmilitante del MIR José Manuel Bravo Aguilera llamado “De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia”. En el texto, relató cómo escapó a la Argentina junto a un grupo que era perseguido por militares. Indicó que sobrevivieron en los bosques y lograron cruzar hasta el país; también dijo que la profesora de 27 años formó parte de esa travesía.

Además, el canal de televisión menciona la biografía de Svante Grände, un sueco que militaba en el MIR y que escribió el libro “Y lo llamaron Julio. Vida de Svante Grände”. En ese texto, el autor contó que lideró a un grupo para escapar desde Chile a la Argentina e incluyó a una entrevistada: “Anita”.

Bernarda Rosalba Vera Contardo, alias «Anita», estaría radicada en la ciudad bonaerense de Miramar. (https://www.emol.com/)

«No hay certeza»

La repercusión que alcanzó el tema generó que el gobierno de Gabriel Boric saliera a dar explicaciones. En primer término, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que si bien se dio curso a una investigación, no tienen «la certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera”.

“Lo que tenemos son antecedentes que se han ido recopilando, que el Estado de Chile ha obtenido y que le han sido entregados a partir del gobierno sueco, los cuales permiten seguir orientando la investigación para verificar si la persona que se encuentra allí es efectivamente Vera”, agregó en declaraciones a la CNN de Chile. La referencia a la nación europea se debe a que después de su llegada a Argentina a través de un paso cordillerano, Vera se habría exiliado en Suecia para luego regresar a suelo argentino.

En tanto, el caso abrió una fuerte polémica en el arco político opositor chileno y no tardaron en llegar las críticas hacia la administración de Boric. En particular, los cuestionamientos se centraron en la pensión que recibe la familia de Vera, tal como ocurre con todos aquellos familiares de las víctimas de la dictadura.