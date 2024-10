Afiliados de IOMA en Mar del Plata se sienten abandonados

Con banderas plantadas y lemas como “IOMA es de los afiliados”, este miércoles múltiples personas se hicieron presentes en las puertas de la delegación local para volver a reclamar por prestaciones ausentes y por atención en clínicas que no se reestablecieron luego de los conflictos.

Los reclamos comenzaron a mediados de noviembre del 2023 ya que miles de personas se encontraban en un estado de completa incertidumbre y preocupación por la falta de distintos tipos de coberturas. Así fue como comenzaron a preguntarse a dónde iba a parar todo el dinero que se les descuenta automáticamente de sus salarios e incluso pidieron respuestas del propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Sin soluciones concretas, los afiliados hoy retomaron sus manifestaciones en las puertas de la sede marplatense y afirmaron que al menos 150 mil personas padecen estas problemáticas. Se trata de una convocatoria que se realiza a nivel local y que se extenderá a otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, dos afiliadas, Marcela y Adriana tomaron la iniciativa y dialogaron con El Marplatense: “Este reclamo se basa en las no prestaciones que da IOMA y por los recortes que realizaron en la discapacidad. Esta convocatoria no es solo en Mar del Plata sino en toda la Provincia porque la obra social no está renovando los convenios con las entidades que tenían, como Femeba o Fecliba. Sin embargo regula sus prestaciones a través de un intermediario privado, lo cual es obligatorio entre ella y las clínicas y los centros médicos. Pero estas gerenciadoras privadas reciben el dinero que IOMA les da para distribuirlo a los dueños de los policonsultorios. O sea, desvían esa plata a consultas, no a internación, que es lo que nos está faltando a nosotros. En la ciudad, solo funciona la Clínica del Niño y la Madre porque arregló con esta prestadora privada y el Sanatorio Belgrano“.

“Si bien este es un problema que afrontan los afiliados desde hace meses, en el último tiempo, las manifestaciones habían cesado. En ese sentido, Andriana, otra de las presentes en el lugar indicó: “Durante septiembre aflojamos porque nos cansamos de renegar. Pero hicimos un grupo, un Instagram y autoconvocamos”, indicaron.

“Lo nuestro es improvisado sino que investigamos. No queremos a la intermediaria porque es una prestadora privada que está entre IOMA y el afiliado. Queremos que vuelva el centro médico, donde están los profesionales que nos atendieron toda la vida acá. Y por otro lado queremos dejar en claro que se viene la temporada, va a colapsar la ciudad, el sistema sanitario. Nosotros necesitamos la devolución de los institutos y clínicas que nos sacaron”, sumaron.

Y agregaron: “Ayer nos reunimos con la Directora de IOMA pero no estamos conformes con lo que nos dijo porque nos indicó que las urgencias que tengan las personas, las atiende ella. Pero hay un hilo muy finito. Hay 150 mil afiliados acá. Hablan de que algunos se ponen agresivos para reclamar, pero yo quisiera que se pongan en el lugar de alguien que tiene un hijo enfermo y al cual su obra social no le responde”.

“En nuestro Instagram posteamos una cantidad innumerable con casos que padecen afiliados a IOMA. No son mentira, no los estamos inventando. La principal premisa de nuestras manifestaciones es que son apolíticas porque no queremos partidismos. Esto le pasa a cualquiera, al kirchnerista, al libertario. Esto nos afecta a todos y ninguna ideología nos va a separar”, mencionaron.

“Y queremos aclarar que la recaudación que hace IOMA en toda la Provincia es impresionante. Tan solo en nuestra ciudad somos 150 mil afiliados pero teniendo en cuenta toda la región, son 300 mil. Y el pago de cada persona a la obra social, se le descuenta todos los meses. A los docentes que tienen tres cargos, en los tres se les descuenta. Dicen que no les alcanza la plata pero negocian con prestadores privados. Queremos saber qué hacen con nuestra plata”, concluyeron las afiliadas.

Comparte esto: Facebook

X