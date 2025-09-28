Advierten sobre una ola de calor que afectará a gran parte del país entre octubre y diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral y anticipó un escenario de calor intenso que se extendera desde octubre hasta diciembre en la mayor parte del territorio argentino. El informe advierte que gran parte del país experimentará valores térmicos superiores a los premdios históricos , con la Provincia de Buenos Aires incluida en la de mayores riesgos.

Según el organismo, la única región que mantendrá temperaturas dentro de los parámetros habituales será el Noroeste Argentino (NOA), que abarca a La Rioja, Catamarca, Tucumán y sectores de Salta y Jujuy. Allí el calor no se ubicaría por encima de lo esperado. En contraste, el resto del país se prepara para un trimestre marcado por temperaturas anómalas.

La familia de Pablo Grillo apuntó contra la ministra Patricia Bullrich: «Asesina, personaje cruel», la definió su madre en una carta.

Por el contrario, la Mesopotamia y algunas zonas de la Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut) enfrentarán un déficit hídrico, ya que allí se esperan lluvias por debajo de los promedios históricos.

Este panorama resulta clave en la prevención de enfermedades como el dengue, ya que la combinación de calor y humedad favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé un domingo con cielo algo nublado a despejado y temperaturas primaverales: mínima de 11 y máxima de 22 grados.

Entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcial a algo nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 10 y 23 grados.

Recomendaciones frente a la ola de calor

El SMN aconseja tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a este fenómeno extremo:

Beber agua de manera constante, incluso antes de sentir sed.

Consumir frutas y verduras frescas que aporten hidratación.

Evitar la actividad física intensa en horas de calor extremo.

Permanecer en lugares frescos, ventilados o climatizados.

Usar ropa liviana, protegerse del sol directo y buscar sombra.

La advertencia del organismo apunta a preparar a la población para un trimestre marcado por altas temperaturas, que podría anticipar un verano aún más sofocante en gran parte de la Argentina.