Advierten sobre los riesgos de la reforma laboral

En una audiencia internacional celebrada en la Cámara de Diputados, abogados laboralistas y representantes de asociaciones de jueces del trabajo alertaron hoy sobre los riesgos que supondría la aprobación de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

El encuentro fue organizado por la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, con el acompañamiento de los diputados Nicolás del Caño (FIT), Francisco Manrique (UxP) y Romina del Plá (FIT) y Sergio Palazzo (UxP).

Al concluir la actividad, Bregman destacó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que “todas las experiencias que se relataron desde diversos países llegan a la conclusión que reformas laborales o contrarreformas laborales como la que proponen (Javier) Milei y (Patricia) Bullrich tienen resultados desastrosos para las y los trabajadores de de los países”, tanto “para los que hoy tienen derechos, pero también para aquellos que hoy no tienen derechos y que por esta vía jamás los van a conquistar, sino que su situación va a empeorar”.

Al abrir la lista de oradores, Cremonte les reclamó a los diputados que «reflexionen sobre un proyecto que descaradamente fue llamado de ‘modernización laboral’, pero que deroga la ley laboral de teletrabajo, que posiblemente sea una de las leyes más modernas que tiene nuestro país”.

“No sólo deroga una ley muy moderna, sino que no modifica la que posiblemente sea una de las leyes más antiguas como es le ley de jornada de trabajo, que establece una jornada laboral semanal de 48 horas, que es la más extensa del mundo, justo cuando el mundo viene discutiendo la reducción de la jornada de trabajo”, lamentó el experto.

“Pero, además, si esta ley de aprueba se va a producir un retroceso en el derecho colectivo del trabajo, se va a prohibir el derecho a huelga, que va en contrario de la legislación internacional y que es defendido por la OIT y el comité de Derechos Humanos de la ONU”, indicó.

Por su parte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa, advirtió que la propuesta del gobierno tiene “160 disposiciones que contrarían la Constitución nacional y los tratados internacionales”.

“Además, no se conoce el texto que se va a discutir en el Senado porque están modificándolo. Lo están haciendo en forma reservada y eso contraría las normas internacionales a las que adhiere nuestro país”, cuestionó.

Advirtió a su vez que “la Corte Interamericana señaló que no puede haber reforma laboral sin un ámbito tripartito, que incluye a los trabajadores».

«Por eso pedimos que no haya tratamiento en extraordinarias y sea debatido en un concepto más amplio en sesión ordinaria donde se escuche la voz de los trabajadores”, exigió.

En tanto, Pompa citó el informe realizado por la OIT basado en el estudio de reformas laborales en 63 países y concluyó que “ninguna reforma laboral que rebajó derechos consiguió aumentar el empleo sino que posibilitó un enriquecimiento de los sectores más ricos de la población”.

A su turno, el diputado del Parlamento de Cataluña Vidal Aragonés recordó que “la contrarreforma laboral de 2012 facilitó la flexibilización de la jornada laboral en España, redujo las indemnizaciones y provocó la pérdida de la ultraactividad”.

“También nos decían que la reforma generaría empleo, que la ley laboral era muy rígida y que había que flexibilizarla. Pero con los datos del Ministerio de Trabajo de la época en que estaba en manos del Partido Popular se puede ver que se destruyó empleo: perdimos un millón de puestos de trabajo en el primer año posterior a la contrareforma y llegamos a tener un 26% de desempleo”, alertó el dirigente español del partido Unidad Popular.

En tanto, el secretario de Organización de la Central Sindical de las Américas, Marcelo Distéfano, sostuvo que la reforma va en contra del sentido social de las leyes laborales porque “la modernización del derecho debe ser para llegar con la manta protectoria del derecho social a los que hoy no tienen derechos, como los trabajadores desocupados o trabajadores de plataformas”.

La vicepresidenta de IndrustriALL Global Union, María Soledad Calle, señaló que “la reforma laboral lleva escondida una reforma previsional porque va a desfinanciar el Anses y pagará los despidos de las empresas con los fondos de los jubilados”.

“El derecho del trabajo nació para ser un límite al capital en defensa de las personas que trabajan. Y cada vez que se hace una reforma así en algún lugar del mundo las únicas ganadoras son las cadenas transnacionales. Por eso, en ningún lugar del mundo los jóvenes ganaron futuro a partir de estas ideas y para que eso no ocurra la respuesta tiene que ser global”, agregó.

El presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, dijo la reforma “no va a ser bueno para los trabajadores formales, tampoco para los que están en la informalidad y mucho menos para la pequeña y mediana empresa porque mejor les fue a las pymes cuando nos fue mejor a los trabajadores”.

“Vienen por el sistema de la seguridad social que fue reestatizado, También por el sistema de obras sociales sindicales, donde 23 millones de argentinos resuelven sus necesidades de salud”, añadió.

Durante el encuentro se escucharon intervenciones de abogados laboralistas y docentes de Derecho del Trabajo de Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador y Francia que explicaron los efectos que produjeron reformas laborales similares en sus países.

En todos los casos detallaron que se produjo una caída de salarios, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y destrucción de la calidad de vida de la población.