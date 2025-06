Advierten sobre el riesgo de inundaciones en Mar del Plata y exigen al municipio un plan ante la falta de obra pública del gobierno nacional

Este miércoles, Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante exigiendo información sobre las obras hidráulicas paralizadas por el Gobierno Nacional en General Pueyrredon. Además, se busca conocer qué estrategias tiene el Municipio para solucionarlo y cómo se piensa actuar ante los crecientes riesgos climáticos.

“ Bahía Blanca, Campana, Vera en Santa Fe. En los últimos meses vimos lluvias históricas con consecuencias trágicas. ¿Qué pasaría si algo así sucede en Mar del Plata? Hoy no tenemos respuestas claras ni del Gobierno Nacional ni del Municipio ”, advirtió el edil.

El proyecto contiene dos ejes centrales: que se informe sobre las estrategias para reactivar las obras paralizadas por Nación y que detalle si se están planificando nuevas obras de infraestructura hídrica , en el marco de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y más peligrosos.

Entre las obras hoy detenidas se encuentran los Desagües Pluviales de la Cuenca Marcos Sastre (segunda etapa), el Sistema Acueducto Oeste y la Red Cloacal de los Espigones del Puerto. Todas estas iniciativas fueron financiadas originalmente por el Estado Nacional, principalmente a través del ENOHSA, organismo que fue cerrado por decisión del presidente Javier Milei en octubre del 2024.

“ No podemos tener las obras paralizadas por las políticas de Milei. El recorte de obra pública nacional no puede ser una excusa para mirar para otro lado. ¿Qué está esperando el Intendente? ¿Qué se inunde un barrio para actuar en consecuencia? ”, sostuvo García.

Además de exigir definiciones sobre estas obras, el concejal de Unión por la Patria cuestionó la falta de planificación frente al crecimiento urbano y la necesidad de ampliar la infraestructura a más zonas de la ciudad. “ Cada vez más barrios necesitan obras de drenaje, saneamiento y escurrimiento. Sin inversión, sin planificación y sin financiamiento estamos condenando a nuestros vecinos a vivir con miedo cada vez que llueve fuerte ”, alertó.

Para finalizar, Diego hizo un llamado urgente al oficialismo local: “ No pueden seguir en silencio. ¿Qué obras piensan llevar adelante? ¿Cómo van a cuidar a los marplatenses y batanenses si llegan lluvias como las que vimos en otras ciudades? Necesitamos respuestas y voluntad política para resolverlo, las excusas no alcanzan ”.