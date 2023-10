Advierten los bancos: “Milei no tiene las divisas para dolarizar y necesitaría una profunda recesión”

El Instituto Internacional de Finanzas (IIF), asociación empresarial que incluye a los bancos más grandes del mundo, indicó en un informe que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, pese a sus promesas de dolarización, no podría conseguir las divisas necesarias en el mercado y sólo podría llevarla a cabo de la mano de una “profunda recesión”.

El reporte, con el título “¿La dolarización es viable para Argentina?”, señala que la medida requeriría entre US$ 30.000 millones y US$ 40.000 millones, cifra que no posee actualmente el Banco Central (BCRA) en materia de reservas.