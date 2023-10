Aduana denunció a pesquera por subfacturar exportaciones

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una firma pesquera por subfacturar en un 30% sus exportaciones de filetes de merluza a Brasil y de colas de langostino a Perú, e indicó que pretende multarla en aproximadamente US$ 8 millones.

A partir de una investigación en base a un análisis de operaciones entre julio de 2022 y febrero de 2023 en Mar del Plata, los agentes de la Aduana detectaron que la empresa –cuya identidad no fue precisada por el organismo– realizó exportaciones con precios “sensiblemente inferiores a los promedios del sector a través de una empresa fantasma radicada en Estados Unidos”.

Es raro lo de Aduana porque hasta no hace mucho publicaban en el comunicado el nombre de la razón social de la empresa denunciada. Fuentes consultadas por este medio aseguraron que imperaba un estricto secreto de sumario.

De todas formas, otros allegados a la causa, aseguraron que se trataría de un empresario marplatense que opera en un establecimiento de San Antonio Oeste.

La maniobra pretendía, de esta forma, “evitar la debida liquidación de divisas en el país y ahuecar la base imponible de las operaciones”, explicó la Aduana hoy a través de un comunicado.

La firma subfacturó exportaciones por un total de US$ 393.598,07, pues, si bien documentó 18 exportaciones por US$ 1.312.791,34 en los permisos de embarque en Argentina, las importaciones en Brasil fueron registradas a un valor de US$ 1.706.389,41.

El relevamiento determinó que la pesquera simuló ventas a intermediarios, pero la mercadería viajó en forma directa a Brasil, sin registrarse ningún valor agregado que justificara el incremento del precio en un 30%.

Tras detectar esta maniobra, la Aduana denunció a la firma ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata y pretende una multa mínima no inferior a US$ 7.916.435,81.

La demanda fue realizada en los términos del artículo 863 del Código Aduanero, por considerar la maniobra ardidosa y engañosa, puesto que tiende a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero.

La magnitud de la multa se basa en el artículo 876, inciso C, de dicho código, que tipifica una sanción económica equivalente a una multa de cuatro a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito.

En junio pasado la Dirección General de Aduanas (DGA) había denunciado a la empresa Fishing Ground MDQ SRL por un motivo similar: subfacturar en un 30% exportaciones de casi 720 toneladas de merluza a Brasil entre enero de 2021 y diciembre de 2022

La firma pertenece a Leandro Ciccolella, reconocido armador de la flota fresquera y dirigente de la cámara de armadores, quien adquirió tiempo atrás la firma Taturiello.