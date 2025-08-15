El adolescente apuñalado tiene 13 años. La pelea ocurrió en el barrio Florencio Sánchez de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por indicaron que el hecho se registró minutos antes de las 17 cuando, por motivos que son materia de investigación, la víctima fue herida con un arma blanca en inmediaciones del cruce de las calles Valentini y Mario Bravo.

Si bien se desconocen los motivos de la pelea, las primeras versiones indican que antes de recibir el puntazo, el menor se peleó a golpes de puño con una persona. En tanto, el agresor, es su primo, de tan solo 11 años, que lo atacó con una cuchilla de cocina que tomó de la casa de su abuela.

El adolescente apuñalado se encuentra hospitalizado

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente en el lugar y trasladó al menor al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) “Don Victorio Tetamanti”, donde fue internado.

Tras la realización de algunos estudios , se observó que el adolescente apuñalado presentaba una perforación en el intestino, por lo que los smédicos a cargo decidieron intervenirlo quirúrgicamente.

En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia. (DIB) ACR