ADEPA rechazó las “intimidaciones” de la AFA a periodistas deportivos

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó sobre el “crecimiento de estrategias y acciones” de parte de dirigentes deportivos para “intimidar y silenciar” a periodistas y medios.

En un comunicado, la entidad subrayó que “en las últimas semanas se multiplicaron cartas documentos, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales” por referirse a situaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fueron alcanzados por estas “presiones” los periodistas Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell y Mario Pergolini, entre otros.

“Estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos”, denunció ADEPA.

“Como han señalado ADEPA y otras organizaciones internacionales de prensa, aquí y en el mundo estas prácticas (que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, denominadas ´SLAPPs´) buscan amedrentar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura. Los mismos objetivos persiguen las campañas mediáticas y en redes sociales desplegadas contra los periodistas que abordan estas temáticas”, enfatizó la asociación.__IP__

Además, destacó que “el acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios”.

“La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, agregó ADEPA.