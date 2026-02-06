ADEPA advierte: «El Estado no puede ser el árbitro de la verdad pública»

“En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle.

Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de «operaciones de los medios», y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales.

El mejor antídoto contra la desinformación no es la «verdad oficial», sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión.

Los medios de comunicación, como actores centenarios de la vida democrática, cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y de la ciudadanía. Son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información. En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico”.