Adelantan el horario del partido de Boca y Defensa y Justicia

Las autoridades de la Liga Profesional informaron que el horario del partido entre Boca y Defensa y Justicia se adelantó 15 minutos por lo tanto, el encuentro que debía jugarse el domingo próximo en La Bombonera a las 18.30, se anticipó para las 18.15, por cuestiones de organización.

El cotejo corresponde a la décima fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional.

El plantel de Boca se entrenó en el complejo de Ezeiza y el director técnico Fernando Gago comenzó a tener dudas respecto de la formación del equipo, ya que en un principio había planificado que saldrían “los once de memoria” al campo de juego del coliseo xeneize, ahora comenzaron las dudas ya que el mediocampista Kevin Zenón continúa con molestias musculares, y si bien en el comienzo de la semana tras los exámenes médicos correspondientes no se le detectó ninguna lesión de gravedad, hoy no practicó fútbol como, en cambio, lo hicieron el resto de los titulares.

Gago armó una práctica de dos partidos antes los juveniles del club, ya listó en formaciones diferentes, con el objetivo de mantener la expectativa de todos sus jugadores, salvo los que ya están descartados para jugar ante Defensa y Justicia y que son los mediocampistas Ignacio Miramón y Camilo Rey Domenech, ambos lesionados.

El primer equipo que jugó alineó a Marchersín, Blondel, que fue convocado para integrar el seleccionado suizo en los próximos dos partidos, Lema, AyrtonCosta y Sarachi; Belmonte, Delgado, Alarcón; Aguirre, Merentiel y Cavani.

El restante formó con Brey; Barinaga(luego ingresó Advíncula) Di Lollo, Rojo, Blanco; Martegani, Battaglia, Palacios, Zeballos, Giménez y Janson.

El defensor Nicolás Figal que comenzó a transitar su ultima etapa de recuperación tras una operación en el tobillo izquierdo, por lo que realizó trabajos de campos y los preparadores físicos estiman que a fines de este mes podría incorporarse al plantel.

La probable formación de Boca para el domingo sería con: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Ander Herrera o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Kevin Zenón o Tomás Belmonte; Milton Giménez y Edinson Cavani.

Orsini, sin lugar en Boca de nuevo

El delantero Nicolás Orsini pasaría a Platense, ya que en Boca no es tenido en cuenta por el entrenador Fernando Gago, y la cesión se haría por un año a préstamo sin opción de compra.

Blondel jugará para Suiza

El lateral derecho Lucas Blondel fue convocado para integrar el seleccionado de Suiza que deberá enfrentar en la doble fecha de la FIFA. Suiza jugará el 23 de marzo frente a Irlanda del Norte y el 25 se medirá con Luxemburgo.