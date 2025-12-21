ACNRT se presentó en Córdoba con respaldo gremial y empresarial y selló un acuerdo clave para su expansión federal

Con un acto en Río Cuarto encabezado por René Cornejo, la Asociación Civil Comisión Normalizadora de Rurales y Trabajadores lanzó formalmente su actividad y selló un convenio estratégico entre su mutual FEDERALIS y la aseguradora Woranz, marcando una etapa de expansión federal.
Este sábado, desde las 12, se realizó en el Hotel San Antonio de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el lanzamiento oficial de la Asociación Civil Comisión Normalizadora de Rurales y Trabajadores (ACNRT).
El acto contó con la presencia de su presidente, René Cornejo, y reunió a dirigentes gremiales, referentes sociales y empresarios vinculados al sector productivo y del trabajo, que acompañaron la presentación formal de la entidad.
Durante el encuentro, René Cornejo tomó la palabra y remarcó el espíritu con el que nace la asociación. «La ACNRT surge para ordenar, representar y defender a los trabajadores rurales y a los sectores productivos que muchas veces quedan relegados de las decisiones centrales. Queremos construir una organización seria, federal y con presencia real en el territorio», expresó ante los presentes.
Además, subrayó la importancia de generar herramientas concretas que mejoren la calidad de vida de los afiliados y sus familias.
En el marco del lanzamiento, también se destacó el rol de la mutual FEDERALIS, perteneciente a la asociación y presidida por Ezequiel Cornejo.
Durante el acto se firmó un convenio estratégico con la compañía de seguros Woranz, lo que representa un paso significativo en el proceso de expansión y consolidación institucional. El acuerdo apunta a brindar nuevas coberturas y beneficios para los asociados, fortaleciendo el entramado de servicios que la entidad proyecta a nivel nacional.
La firma del convenio fue interpretada por los organizadores como una señal clara de crecimiento y proyección a futuro. Desde la conducción de la ACNRT señalaron que esta alianza es parte de un plan más amplio que busca ampliar la presencia de la asociación y su mutual en distintas provincias, articulando con actores del sector privado y del ámbito gremial.
El lanzamiento en Río Cuarto dejó así formalmente presentada a la ACNRT como un nuevo actor dentro del entramado de organizaciones vinculadas al trabajo rural y productivo, con el objetivo de ganar representatividad, ofrecer soluciones concretas y avanzar en una agenda de desarrollo con mirada federal.