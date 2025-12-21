ACNRT se presentó en Córdoba con respaldo gremial y empresarial y selló un acuerdo clave para su expansión federal

El acto contó con la presencia de su presidente, René Cornejo, y reunió a dirigentes gremiales, referentes sociales y empresarios vinculados al sector productivo y del trabajo, que acompañaron la presentación formal de la entidad.

Durante el encuentro, René Cornejo tomó la palabra y remarcó el espíritu con el que nace la asociación. «La ACNRT surge para ordenar, representar y defender a los trabajadores rurales y a los sectores productivos que muchas veces quedan relegados de las decisiones centrales. Queremos construir una organización seria, federal y con presencia real en el territorio», expresó ante los presentes.

Además, subrayó la importancia de generar herramientas concretas que mejoren la calidad de vida de los afiliados y sus familias.

En el marco del lanzamiento, también se destacó el rol de la mutual FEDERALIS, perteneciente a la asociación y presidida por Ezequiel Cornejo.

Durante el acto se firmó un convenio estratégico con la compañía de seguros Woranz, lo que representa un paso significativo en el proceso de expansión y consolidación institucional. El acuerdo apunta a brindar nuevas coberturas y beneficios para los asociados, fortaleciendo el entramado de servicios que la entidad proyecta a nivel nacional.

La firma del convenio fue interpretada por los organizadores como una señal clara de crecimiento y proyección a futuro. Desde la conducción de la ACNRT señalaron que esta alianza es parte de un plan más amplio que busca ampliar la presencia de la asociación y su mutual en distintas provincias, articulando con actores del sector privado y del ámbito gremial.

El lanzamiento en Río Cuarto dejó así formalmente presentada a la ACNRT como un nuevo actor dentro del entramado de organizaciones vinculadas al trabajo rural y productivo, con el objetivo de ganar representatividad, ofrecer soluciones concretas y avanzar en una agenda de desarrollo con mirada federal.