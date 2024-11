El Título de este artículo son las palabras son del presidente del club San Isidro de Mar del Plata en relación al dinero dispuesto en containers; casillas y grúas que bajan módulos en las tierras que asegura Maximiliano Daniele son propiedad de la institución Celeste .



Daniele dialogó en la segunda edición de La Voz del Estadio por radio Éter 90.5 y en el canal de You Tube @golesdemedianoche de 18 a 20 donde dijo que “ésto no termina hoy no mucho menos “

La denuncia (foto) tramita en la UFI 12.

Aquí el audio original



