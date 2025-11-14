Abril Sosa presentará en Dickens Pub temas de su nuevo disco

El músico, compositor y productor Abril Sosa, reconocido por su trayectoria en Catupecu Machu y como fundador de Cuentos Borgeanos, se presentará en Mar del Plata el próximo sábado 22 a las 20:30 en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017).

El espectáculo será en formato acústico e íntimo, y ofrecerá una experiencia cercana en la que el público podrá disfrutar de canciones inéditas de su próximo disco, junto a composiciones de sus dos trabajos solistas y versiones de temas emblemáticos de sus bandas anteriores.

Sosa es considerado uno de los artistas más versátiles de su generación. Participó en los comienzos de Catupecu Machu, colaborando en la construcción del sonido distintivo del grupo, y regresó en 2022 para acompañar su vuelta a los escenarios. Como líder de Cuentos Borgeanos, editó cinco discos de estudio que marcaron una etapa clave del rock argentino de los 2000.

En su carrera solista, publicó los álbumes “El piloto ciego” (2012) y “Canciones para que me crea” (2017), caracterizados por una fuerte impronta poética y exploración sonora. Actualmente reside en Madrid, donde desarrolla una intensa actividad artística y prepara el lanzamiento de su tercer disco: “Un hombre sentado en un cuadro de Chagall”.

Durante julio y agosto de este año, realizó una gira solista por Argentina y Uruguay, y concretó tres shows junto a Cuentos Borgeanos, reeditando la química que definió a la banda.