Abren sumario a dos municipales por hacer un sticker de WhatsApp con la cara de una paciente en Playa Serena

El origen de la investigación fue el reclamo formulado por una paciente por la creación y difusión de un sticker de WhatsApp utilizando su imagen personal, a partir de una foto que habría sido obtenida del sistema de información en salud, una plataforma informática de carácter reservado donde se registran y gestionan datos del sistema sanitario.

Argumentos

En la orden de apertura del sumario, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, remarcó que se advierte una posible afectación a los derechos protegidos por la normativa vigente en materia de protección de la intimidad y confidencialidad de los datos personales, «circunstancia que amerita la instrucción de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades».

Además, puntualizó que «los hechos denunciados podrían implicar una vulneración a las obligaciones propias de los agentes del sistema de salud en cuanto a la reserva y confidencialidad de los datos de los pacientes, lo cual reviste gravedad suficiente para justificar la apertura del procedimiento disciplinario».