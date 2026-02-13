Abren la inscripción para un taller de historia y estética del cine

Se anunció la apertura de las inscripciones al taller “Historia y Estética Cinematográfica” que se realizará a partir de abril en el marco del Programa Universitario de Aprendizajes Mayores (PUAM). A lo largo del ciclo se llevará a cabo un recorrido sobre el séptimo arte desde la década de 1920 hasta la actualidad. La propuesta está a cargo del crítico y programador Diego Menegazzi.

Destinado a personas mayores de 45 años que deseen profundizar sus conocimientos en la materia, el curso abordará diversos enfoques críticos y estéticos. Para ello, se ofrecerán instrumentos teóricos para comprender mejor el lenguaje fílmico. Además, adelantaron que las clases se realizarán de manera presencial los miércoles de 15:00 a 16:30.

Concretamente, la segunda etapa de inscripción al taller se prolongará entre el lunes 23 y el 8 de marzo. Los interesados pueden anotarse a través del formulario que se encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En tanto, se indicó que tanto la cuota mensual como la matrícula del curso tienen un valor de quince mil pesos. Finalmente, informaron que se recibirán consultas al correo electrónico coorpuam@mdp.edu.ar.

Fuente: www.funcinema.com.ar