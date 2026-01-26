Abren la inscripción a un curso online sobre cine europeo contemporáneo

Kinema Producciones informó que se encuentra abierta la inscripción para el curso “Cine Europeo Contemporáneo”, que se desarrollará en modalidad online durante cuatro encuentros a partir del 3 de febrero, a través de la plataforma Zoom, con clases semanales de 19:00 a 21:00 y dictado por Diego Menegazzi.

La propuesta estará centrada en el análisis de obras de reconocidos realizadores del cine europeo actual, entre ellos Roy Andersson, Eugène Green, Jessica Hausner, Oliver Laxe, Lucile Hadzihalilovic, Hlynur Pálmason y Krzysztof Zanussi, entre otros.

El curso está destinado a cualquier persona interesada en profundizar sus conocimientos sobre la historia del cine. No se requieren estudios previos y el cupo es limitado. Los interesados podrán solicitar informes e inscribirse a través del teléfono 223 156-822632 o por correo electrónico a dgmenegazzi@yahoo.com.ar.

Menegazzi es crítico de cine, programador y docente especializado en medios audiovisuales. Ha dictado cursos y seminarios sobre Historia y Estética Cinematográfica en instituciones como la Alianza Francesa, Museo del Mar, Biblioteca Juventud Moderna, Villa Victoria Ocampo, Universidad Nacional de Mar del Plata, Museo Municipal Roberto Barili, Teatro de la Torre de Pinamar y Casa de la Cultura de Tandil.

Además, se desempeñó como columnista en programas radiales y fue conductor del ciclo televisivo “El otro vine” en el Canal 2 de Villa Gesell, nominado durante tres años consecutivos como Mejor Programa Cultural-Educativo en los Premios ATVC. Entre 2001 y 2012 coordinó ciclos de cine-debate en el Museo del Mar y fue programador de la sección Desencuadres del Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (MARFICI). Actualmente desarrolla actividades en Teatro Estudio, PUAM, MAR Museo y Centro Cultural Victoria Ocampo.

Fuente: www.funcinema.com.ar